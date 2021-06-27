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Смаколик у спеку: Лілія Ребрик поділилася рецептом улюбленого фісташкового морозива

19:15 27 червня 2021
Лілія Ребрик

Відома акторка та телеведуча Лілія Ребрик, яка раніше піддалася випробуванням струмом заради стрункої фігури, поділилася зі своїми шанувальниками у Instagram рецептом фісташкового морозива.

«Наш улюблений літній десерт — домашнє морозиво! Робимо з різними смаками, але наш фаворит — фісташкове. У таку спеку той смаколик, що, як кажуть, лікар прописав. Ловіть наш рецепт! Візьміть 200 гр несолоних ! фісташок. Почистіть їх від скорлупи і подрібніть блендером. Насипте їх у невеличку каструльку, додайте 2 склянки молока і півсклянки жирних вершків. Доведіть до кипіння. Чотири жовтки і склянку цукру збийте до стану пишної маси і додайте в каструлю, добре перемішайте. Поставте на водяну баню хвилин на 8, добре перемішуючи. Дайте охолонути під закритою кришкою і додайте півсклянки несолодкого йогурту. Знову перемішайте. Сховайте у морозилку, щойно почне замерзати — дістаньте і збийте. Потім — знову сховайте і десь через півгодинки збийте ще раз і лишіть заморожуватися. Вафельний рожок можна купити у магазині, а можна просто їсти ложками. Щоб було ще смачніше — ми натираємо на тертці шоколад і посипаємо цією стружкою», — написала вона.

Як писали «ФАКТИ», раніше Ребрик поділилася зі своїми шанувальниками дуже корисним рецептом приготування спаржі.

Фото: Instagram/liliia.rebrik

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