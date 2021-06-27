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Рецепт швидкого приготування коропа в томатному соусі на грилі від Григорія Германа

16:09 27 червня 2021
Страва

Ведучий програми «Ранок з Україною» та кулінарний експерт Григорій Герман, який раніше представив унікальний рецепт актуального влітку холодного супу, поділився в Instagram способом швидко приготувати будь-яку річкову рибу.

Як приклад кулінар застосовує рецепт для коропа.

Інгредієнти:

  • короп — 1 шт
  • томатний сік — 150 мл
  • цукор — 1 ст. л
  • масло — 50 мл
  • перець чилі — 1 шт
  • цибуля — 1 шт
  • зелень
  • кумін
  • сіль
  • перець

Приготування

Короп потрошиться, чиститься та викладається в миску, потім починається приготування до маринаду.

Дрібно ріжеться цибуля, відправляється в миску, трохи підсолюється та давиться — так маринад буде м'яким і одночасно більш насиченим цибулею. Потім дрібно ріжеться перець чилі — він теж лягає в миску, заливається томатною пастою, додається рослинне масло, кумін, чорний перець. Все це перемішується, і туди занурюється короп. Миска герметично упаковується та везеться на пікнік.

Подмарінована риба викладається на гриль разом з цибулею та перцем. Фіксується другою половиною решітки та відправляється на вогонь! За цей час треба дістати хлібець і порубати зелень.

Через п'ять-сім хвилин риба буде готова.

Раніше Герман розповів, як приготувати легку закуску за 20 хвилин.

Фото: Instagram german_greg_tv

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