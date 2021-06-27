Рецепт швидкого приготування коропа в томатному соусі на грилі від Григорія Германа
Ведучий програми «Ранок з Україною» та кулінарний експерт Григорій Герман, який раніше представив унікальний рецепт актуального влітку холодного супу, поділився в Instagram способом швидко приготувати будь-яку річкову рибу.
Як приклад кулінар застосовує рецепт для коропа.
Інгредієнти:
- короп — 1 шт
- томатний сік — 150 мл
- цукор — 1 ст. л
- масло — 50 мл
- перець чилі — 1 шт
- цибуля — 1 шт
- зелень
- кумін
- сіль
- перець
Приготування
Короп потрошиться, чиститься та викладається в миску, потім починається приготування до маринаду.
Дрібно ріжеться цибуля, відправляється в миску, трохи підсолюється та давиться — так маринад буде м'яким і одночасно більш насиченим цибулею. Потім дрібно ріжеться перець чилі — він теж лягає в миску, заливається томатною пастою, додається рослинне масло, кумін, чорний перець. Все це перемішується, і туди занурюється короп. Миска герметично упаковується та везеться на пікнік.
Подмарінована риба викладається на гриль разом з цибулею та перцем. Фіксується другою половиною решітки та відправляється на вогонь! За цей час треба дістати хлібець і порубати зелень.
Через п'ять-сім хвилин риба буде готова.
Раніше Герман розповів, як приготувати легку закуску за 20 хвилин.
Фото: Instagram german_greg_tv89
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