«Термоядерна бомба»: рецепт свинячих реберець у соусі барбекю від відомого кулінара
Відомий кулінар Григорій Герман радить, як зробити барбекю на природі незабутнім, приготувавши реберця за фірмовим рецептом його мами. Вам знадобляться:
Соус:
- Ріпчаста цибуля — 1 шт
- Часник — 2 зубчики
- Оцет яблучний — 100 мл
- Сік яблучний — 100 мл
- Цукор — 2 ст.л.
- Очищені консервовані томати — 50 гр
- Томатна паста або четчуп — 2 ст. л
- Соус ворчерстерский або вустерский — 50 мл
- Чилі мелений — 1 ч. л
- Кумин — 1 ч. л
- Соус соєвий — 70 мл
- Гірчиця зернами — 2 ст. л
- Сіль за смаком
Викладаємо в каструлю цибулю, нарізану часточками, і ретельно подрібнений часник. Заливаємо все соєвим соусом. Додаємо очищені консервовані томати, томатну пасту, яблучний оцет і сік, гірчицю, перець чилі, цукор, трохи рослинного масла, чорний перець, кумін або зіру, сіль. На закінчення — вустерский або ворчерстерській соус.
А щоб швидко і мега-смачно приготувати свинячі реберця, їх просто треба заздалегідь … відварити і запікати вже проварені.
На грилі вони ароматизируются димком, а не пересихають, готуються 5 хв і стають неперевершеними!
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