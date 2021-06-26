«Термоядерна бомба»: рецепт свинячих реберець у соусі барбекю від відомого кулінара

Відомий кулінар Григорій Герман радить, як зробити барбекю на природі незабутнім, приготувавши реберця за фірмовим рецептом його мами. Вам знадобляться:

Соус:

Ріпчаста цибуля — 1 шт

Часник — 2 зубчики

Оцет яблучний — 100 мл

Сік яблучний — 100 мл

Цукор — 2 ст.л.

Очищені консервовані томати — 50 гр

Томатна паста або четчуп — 2 ст. л

Соус ворчерстерский або вустерский — 50 мл

Чилі мелений — 1 ч. л

Кумин — 1 ч. л

Соус соєвий — 70 мл

Гірчиця зернами — 2 ст. л

Сіль за смаком

Викладаємо в каструлю цибулю, нарізану часточками, і ретельно подрібнений часник. Заливаємо все соєвим соусом. Додаємо очищені консервовані томати, томатну пасту, яблучний оцет і сік, гірчицю, перець чилі, цукор, трохи рослинного масла, чорний перець, кумін або зіру, сіль. На закінчення — вустерский або ворчерстерській соус.

А щоб швидко і мега-смачно приготувати свинячі реберця, їх просто треба заздалегідь … відварити і запікати вже проварені.

На грилі вони ароматизируются димком, а не пересихають, готуються 5 хв і стають неперевершеними!

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