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«Термоядерна бомба»: рецепт свинячих реберець у соусі барбекю від відомого кулінара

18:46 26 червня 2021
реберця

Відомий кулінар Григорій Герман радить, як зробити барбекю на природі незабутнім, приготувавши реберця за фірмовим рецептом його мами. Вам знадобляться:

Соус:

  • Ріпчаста цибуля — 1 шт
  • Часник — 2 зубчики
  • Оцет яблучний — 100 мл
  • Сік яблучний — 100 мл
  • Цукор — 2 ст.л.
  • Очищені консервовані томати — 50 гр
  • Томатна паста або четчуп — 2 ст. л
  • Соус ворчерстерский або вустерский — 50 мл
  • Чилі мелений — 1 ч. л
  • Кумин — 1 ч. л
  • Соус соєвий — 70 мл
  • Гірчиця зернами — 2 ст. л
  • Сіль за смаком

Викладаємо в каструлю цибулю, нарізану часточками, і ретельно подрібнений часник. Заливаємо все соєвим соусом. Додаємо очищені консервовані томати, томатну пасту, яблучний оцет і сік, гірчицю, перець чилі, цукор, трохи рослинного масла, чорний перець, кумін або зіру, сіль. На закінчення — вустерский або ворчерстерській соус.

А щоб швидко і мега-смачно приготувати свинячі реберця, їх просто треба заздалегідь … відварити і запікати вже проварені.

На грилі вони ароматизируются димком, а не пересихають, готуються 5 хв і стають неперевершеними!

А відома телеведуча Руслана Писанка поділилася з українцями рецептом окрошки на айрані.

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