«Чудово освіжає у спеку»: шеф-кухар поділилася рецептом незвичайного солоного смузі
Щоб втамувати спрагу у літню спеку можна не тільки пити прохолодні напої та хлібний квас за рецептом Євгена Клопотенка, а й освіжаючий коктейль, який запропонувала шеф-кухар Віталіна Гулузаде в ефірі ТСН.
Кулінар вважає, що краще готувати солоний смузі, оскільки солодкий смузі «додає відчуття спраги й не освіжає».
Солоний смузі
Інгредієнти
огірки
кабачки цукіні
зелень (кріп, петрушка, селера)
вода
вершки
сіль
Приготування
Овочі вимити й нарізати кубиками.
Все помістити у блендер, додати вершки та трохи солі. Збити.
Потім вилити коктейль у красивий келих і насолоджуватися прохолодним та поживним смузі.
За словами Гулузаде, селера та огірок — це освіжаючі продукти, які вбивають спрагу. Такий низькокалорійний коктейль можна вживати тим, хто стежить за фігурою, навіть після шостої вечора.
Нагадаємо, Євген Клопотенко запропонував актуальний в таку спеку, швидкий і простий рецепт хрустких малосольних огірків.155
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