«Чудово освіжає у спеку»: шеф-кухар поділилася рецептом незвичайного солоного смузі

Щоб втамувати спрагу у літню спеку можна не тільки пити прохолодні напої та хлібний квас за рецептом Євгена Клопотенка, а й освіжаючий коктейль, який запропонувала шеф-кухар Віталіна Гулузаде в ефірі ТСН.

Кулінар вважає, що краще готувати солоний смузі, оскільки солодкий смузі «додає відчуття спраги й не освіжає».

Солоний смузі

Інгредієнти огірки

кабачки цукіні

зелень (кріп, петрушка, селера)

вода

вершки

сіль Приготування Овочі вимити й нарізати кубиками.

Все помістити у блендер, додати вершки та трохи солі. Збити.

Потім вилити коктейль у красивий келих і насолоджуватися прохолодним та поживним смузі.

За словами Гулузаде, селера та огірок — це освіжаючі продукти, які вбивають спрагу. Такий низькокалорійний коктейль можна вживати тим, хто стежить за фігурою, навіть після шостої вечора.

Нагадаємо, Євген Клопотенко запропонував актуальний в таку спеку, швидкий і простий рецепт хрустких малосольних огірків.

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