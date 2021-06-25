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Ідеальний у пекельну спеку: рецепт квасу на бородінському хлібі від Євгена Клопотенка

15:28 25 червня 2021
Ідеальний у пекельну спеку: рецепт квасу на бородінському хлібі від Євгена Клопотенка

Відомий шеф-кухар Євген Клопотенко, який запропонував швидкий й простий рецепт хрустких малосольних огірочків, приберіг ще один рецепт, який ідеально підходить для особливо спекотної погоди, яка зараз в Україні.

Квас на бородінському хлібі

Інгредієнти: хліб, цукор, вода, дріжджі.

Приготування

Берете 400 г сухого бородінського хліба і ріжете його на невеликі кубики. Коли немає сухого хліба, то візьміть свіжий та підсушіть на сковороді.

Потім поєднуєте в мисці 2 г розкришених живих дріжджів (звичайні, для випічки), 2 ст. л. цукру та 100 мл води. Розмішуєте, доки цукор не розчиниться.

Перекладіть сухий хліб в трилітрову банку, додайте цукрову дріжджову воду, додатково ще десь 30 г цукру, долийте звичайної води до верху банки (приблизно 2,4 л), трохи перемішайте, нещільно закрийте кришкою та залиште бродити.

Квас буде бродити десь 1−4 дні. Коли жарко, то час приготування буде коротшим. Чим довше квас бродить, тим різкішим буде його смак.

Потім просто процідіть квас через марлю, перелийте в банки / пляшки з кришкою та поставте в холодильник.

«Для України квас — це така нормальна історична тема», — пише Клопотенко.

Нагадаємо, нещодавно Євген Клопотенко розповів, як приготувати відоме й улюблене блюдо з української кухні — вареники з вишнею. При цьому кулінар поділився секретом, який багато хто не знав.

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Ідеальний у пекельну спеку: рецепт квасу на бородінському хлібі від Євгена Клопотенка

Ідеальний у пекельну спеку: рецепт квасу на бородінському хлібі від Євгена Клопотенка

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