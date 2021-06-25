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Як приготувати курячі крокети, від яких «всі будуть у захваті»: порада від Ектора Хіменеса-Браво

13:30 25 червня 2021
Курячі крокети

Відомий шеф-кухар і ведучий проекту «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво, який раніше поділився рецептом пасти з горілкою, розповів, як приготувати дуже смачні курячі крокети.

Він опублікував в Instagram відео процесу приготування, назвавши крокети стравою, від якої всі будуть у захваті.

До кілограму курячих ніжок без шкірки потрібно додати сіль, спеції і соняшникову олію. Викласти м'ясо на пательню і тушкувати 40 хвилин до золотистої скоринки, додавши часник, розмарин, курячий бульйон та біле вино.

«М'ясо відокремити від кісток, зачистивши їх. Додайте сир, картопляне пюре, сухий часник, копчену паприку, сіль і перець за смаком», — пише шеф-кухар.

Потім отриманий фарш потрібно сформувати у вигляді «ніжок» та обсмажити, попередньо обвалявши у борошні, яйці і панірувальних сухарях.

Раніше Ектор Хіменес-Браво розповів, як приготувати незвичайний десерт з «колумбійськими нотками» — вафельний торт з вареним згущеним молоком.

Фото зі сторінки Ектора Хіменеса-Браво у соціальних мережах.

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