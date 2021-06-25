Швидко, смачно і не шкодить фігурі: секрет ягідного крамбля від Тетяни Литвинової

Кулінар Тетяна Литвинова, яка раніше розповіла, як приготувати полуничне морозиво, поділилася рецептом ще одного ягідної страви — крамблу.

«На дворі літо, а що це означає? Що ягідний сезон вже почався!» — каже кулінар, пропонуючи рецепт страви, яка не зашкодить фігурі.

Для 6−8 порцій крамблу потрібно:

Ягіди — 900 г;

Груша — 600 г;

Вівсянка плющена — 180 г;

Мед — 60 г;

Масло вершкове — 60 г;

Крохмаль — 90 г;

Мигдальні пластівці — 60 г;

М'ята.

Ягіди (без кісточок) і порізані на невеликі шматочки груші змішують, додають крохмаль. Згодом додають свіжу м'яту.

В окремій ємності готують тісто — до вівсянки додають мед, мигдальні пластівці та масло. Вимішують до однорідної крихти.

Ягоди з м'ятою викладають на дно форми, а зверху — тісто-крихту.

Крамбл слід випікати протягом 30−40 хвилин при температурі 200 градусів.

Раніше Тетяна Литвинова розповіла, як готувати літній одеський салат.

Фото — скріншот.

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