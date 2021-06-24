Полуничне морозиво без цукру за п'ять хвилин
Рецептом ласощів поділилася кулінар Тетяна Литвинова, яка раніше розповідала, як готувати літній одеський салат. До слова, морозиво готується без цукру!
Полуничне морозиво
Інгредієнти для морозива:
- полуниця 1 кг.
- молоко 50−75 мл.
- мед 2 ст. л. або за смаком.
Приготування:
Заморозьте полуницю, після поставте на 20 хв. відтанути. Після цього збийте блендером. Далі додайте мед і молоко. Трохи збийте і дайте постояти пару хвилин. Потім сформуйте фруктовий кульку — і можна їсти! Смачного!
Раніше кулінар Тетяна Литвинова розповіла, як готувати овочі на мангалі.
Фото з альбому Тетяни Литвинової.90
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