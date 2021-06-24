Полуничне морозиво без цукру за п'ять хвилин

Літо видалося спекотне. А порятунок у спеку — морозиво. Звичайно, можна купити ласощі у магазині або ресторані, але можна і приготувати вдома. Тоді будете впевнені, що воно натуральне! До того ж, наразі сезон полуниці. А полуничне морозиво — це так смачно!

Рецептом ласощів поділилася кулінар Тетяна Литвинова, яка раніше розповідала, як готувати літній одеський салат. До слова, морозиво готується без цукру!

Полуничне морозиво Інгредієнти для морозива: полуниця 1 кг.

молоко 50−75 мл.

мед 2 ст. л. або за смаком. Приготування: Заморозьте полуницю, після поставте на 20 хв. відтанути. Після цього збийте блендером. Далі додайте мед і молоко. Трохи збийте і дайте постояти пару хвилин. Потім сформуйте фруктовий кульку — і можна їсти! Смачного!

Раніше кулінар Тетяна Литвинова розповіла, як готувати овочі на мангалі.

Фото з альбому Тетяни Литвинової.

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