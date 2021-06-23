Експрес-маринад та салат з кабачків: легка закуска за 20 хвилин від Григорія Германа

Кулінарний експерт і ведучий програми «Ранок з Україною» Григорій Герман, які раніше опублікував рецепт літнього супу, поділився в Instagram секретом приготування легкої закуски за 20 хвилин.

Інгредієнти експрес-маринаду:

Кабачки — 500 г

Лук — 0,5 шт

Сіль — 1 ст. л

Оцет — 200 г

Каррі — 2 ч. л.

Вода — 200 мл

Цукор — 100 г

Перець мелений — 1 ч. л

Перець чилі — 1 шт.

Масло — 1 ст. л

Лимон — 0,5 шт

Приготування

У мисці змішуються вода, оцет, сіль, цукор, каррі, дрібно порубаний лук, цедра одного лимона та трохи лимонного соку. Додається рослинне масло, і виходить експрес-маринад. Потім в миску з ним ріжуться тонкими кружечками кабачки, і додається щіпка перцю чилі. Кабачки залишаються на 20 хвилин.

Інгредієнти салату:

Редис — 200 г

Помідори -100 г

Цибуля салатна — 0,5 шт

Сир Фета — 70 г

Базилік — кілька гілочок

Приготування

Овочі ріжуться великими півкільцями. Для особливого аромату дорізається базилік. Потім додаються замариновані кабачки з цибулею та перцем чилі. Замість заправки використовується кілька столових ложок цього ж маринаду.

Все перемішується, після цього додається порізаний кубиками сир Фета.