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Експрес-маринад та салат з кабачків: легка закуска за 20 хвилин від Григорія Германа

19:58 23 червня 2021
Страва

Кулінарний експерт і ведучий програми «Ранок з Україною» Григорій Герман, які раніше опублікував рецепт літнього супу, поділився в Instagram секретом приготування легкої закуски за 20 хвилин.

Інгредієнти експрес-маринаду:

  • Кабачки — 500 г
  • Лук — 0,5 шт
  • Сіль — 1 ст. л
  • Оцет — 200 г
  • Каррі — 2 ч. л.
  • Вода — 200 мл
  • Цукор — 100 г
  • Перець мелений — 1 ч. л
  • Перець чилі — 1 шт.
  • Масло — 1 ст. л
  • Лимон — 0,5 шт

Приготування

У мисці змішуються вода, оцет, сіль, цукор, каррі, дрібно порубаний лук, цедра одного лимона та трохи лимонного соку. Додається рослинне масло, і виходить експрес-маринад. Потім в миску з ним ріжуться тонкими кружечками кабачки, і додається щіпка перцю чилі. Кабачки залишаються на 20 хвилин.

Інгредієнти салату:

  • Редис — 200 г
  • Помідори -100 г
  • Цибуля салатна — 0,5 шт
  • Сир Фета — 70 г
  • Базилік — кілька гілочок

Приготування

Овочі ріжуться великими півкільцями. Для особливого аромату дорізається базилік. Потім додаються замариновані кабачки з цибулею та перцем чилі. Замість заправки використовується кілька столових ложок цього ж маринаду.

Все перемішується, після цього додається порізаний кубиками сир Фета.

Нагадаємо, Григорій Герман порадував також корисною запіканкою з кабачків з сиром.

Фото: Instagram german_greg_tv

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