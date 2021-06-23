Експрес-маринад та салат з кабачків: легка закуска за 20 хвилин від Григорія Германа
Кулінарний експерт і ведучий програми «Ранок з Україною» Григорій Герман, які раніше опублікував рецепт літнього супу, поділився в Instagram секретом приготування легкої закуски за 20 хвилин.
Інгредієнти експрес-маринаду:
- Кабачки — 500 г
- Лук — 0,5 шт
- Сіль — 1 ст. л
- Оцет — 200 г
- Каррі — 2 ч. л.
- Вода — 200 мл
- Цукор — 100 г
- Перець мелений — 1 ч. л
- Перець чилі — 1 шт.
- Масло — 1 ст. л
- Лимон — 0,5 шт
Приготування
У мисці змішуються вода, оцет, сіль, цукор, каррі, дрібно порубаний лук, цедра одного лимона та трохи лимонного соку. Додається рослинне масло, і виходить експрес-маринад. Потім в миску з ним ріжуться тонкими кружечками кабачки, і додається щіпка перцю чилі. Кабачки залишаються на 20 хвилин.
Інгредієнти салату:
- Редис — 200 г
- Помідори -100 г
- Цибуля салатна — 0,5 шт
- Сир Фета — 70 г
- Базилік — кілька гілочок
Приготування
Овочі ріжуться великими півкільцями. Для особливого аромату дорізається базилік. Потім додаються замариновані кабачки з цибулею та перцем чилі. Замість заправки використовується кілька столових ложок цього ж маринаду.
Все перемішується, після цього додається порізаний кубиками сир Фета.
Нагадаємо, Григорій Герман порадував також корисною запіканкою з кабачків з сиром.
Фото: Instagram german_greg_tv171
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