«Божественний суп»: Клопотенко поділився рецептом харчо з волоськими горіхами

Відомий кулінар Євген Клопотенко, який раніше поділився рецептом шашлику з осетра, розповів, як готувати насичений та ароматний суп харчо з присмаком волоських горіхів.

Інгредієнти

400 г телячих ребер

2 шт. цибулі ріпчастої

1,5 головки часнику

3 літри води

3−4 ст. л. рослинної олії

300 г фаршу яловичого

100 г рису

2−3 ст. л. томатної пасти

½ ч. Л. хмелі-сунелі

1 ч. Л. орегано

½ шт. перцю чилі

1−2 шт. лаврового листа

½ ч. л. зіри

50 г волоських горіхів

2−3 ст. л. ткемалі

7−8 гілочок кінзи (опціонально)

за смаком сіль і перець.

Приготування

Яловичі ребра добре вимити та висушити паперовим рушником. На деко з пергаментом викласти ребра, ріпчасту цибулю (1 шт.) та часник (1 шт.), розрізані вздовж навпіл. Викласти м'ясо та цибулю на деко.

Запікайте в духовці з температурою 220 градусів протягом 15−20 хвилин. Для отримання більш насиченого цибулею бульйону взяти дві цибулини.

Потім ребра та цибуля з часником перекладаються в каструлю та заливаються 3 л води. Вариться насичений бульйон на середньому вогні протягом 60−90 хвилин до готовності ребер.

Друга цибулина нарізається середніми кубиками. Підсмажити на сковороді з невеликою кількістю рослинної олії (3−4 ст. л.) до прозорості протягом 1−2 хвилин.

Додати в сковороду 300 г фаршу та підрум'янити його при постійному помішуванні. 100 г рису промити кілька разів проточною водою та відправити на сковороду до цибулі з фаршем. Додати 2−3 ст. л. томатної пасти й ½ шт. перцю чилі.

Додайте в сковороду 2−3 ополоника гарячого бульйону з ребер. Протушкувати отриману заправку під кришкою протягом 5−7 хвилин на тихому вогні.

Внесення спецій: 1 ч. л. орегано, ½ ч. л. хмелі-сунелі, ½ ч. л зиру, 2−3 ст. л. ткемалі, посолити за смаком.

Процідити бульйон з ребер з цибулею та часником, потім повернути його в каструлю та знову довести до кипіння на сильному вогні. Гасити з заправкою 15−20 хвилин. Додати в суп м'ясо.

50 г волоських горіхів дрібно порубати та додати в каструлю. Кинути 1−2 шт. лаврового листа.

Додати ½ головки дрібно посіченого часнику. Через хвилин 10−15 прибрати суп з вогню та дати настоятися 20−30 хвилин, щоб він наситився ароматами. Перед подачею посипати «божественний суп» подрібненою зеленню кінзи (7−8 гілочок).