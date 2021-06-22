10 хвилин часу і максимум кайфу: переможниця «Супер Топ-моделі по-українськи» поділилася рецептом спринг-ролів

Переможниця реаліті «Супер Топ-модель по-українськи» Таня Брик, яка раніше зізналася фоловерам, що довго не могла зважитися на фотозйомку у стилі ню, поділилася простим рецептом спринг-ролів — тонких хрумких рисових млинців з начинкою.

Як повідомляє «Новий канал», модель запевняє, що для приготування цієї страви знадобиться всього 10 хвилин, після чого можна отримати «максимум кайфу».

«Спрінг-роли — моя любов!» — зізнається Таня Брик.

Інгредієнти:

рисовий папір — 10 шт;

рукола — за смаком;

болгарський перець — 1 шт;

морква — 1 шт;

огірок — 150 г;

лосось або варена телятина — 200 гр;

хумус — за смаком.

Почати приготування спринг-ролів слід з рисового паперу, який потрібно змочити холодною водою, а потім викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайву вологу.

Потім листи розкласти на рівній поверхні, змастити хумусом. Перець, моркву, огірок і лосось (або м'ясо) нарізати тонкими довгими скибочками і розділити на 10 рівних частин.

На край кожного аркушу рисового паперу викласти інгредієнти, додати руколу.

Згорнути рисовий папір у рулет і підігнути краю, як для голубців.

Подавати можна з кисло-солодким соусом, соєвим соусом або ж хумусом.

Раніше в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» модель зізналася, що під час реаліті вона всі 10 тижнів викладалася по максимуму на фотосесіях, дефіле та зйомках fashion-відео, і що втратила багато енергії, яку довелося відновлювати після закінчення проекту.

До речі, у неї були всі шанси стати переможницею ще у 2014 році, коли модельне реаліті тільки запустив «Новий канал». Але перед фінальним дефіле її відправили додому — експерти заявили, що її параметри неприпустимі для моделі. Після цього дівчина схудла на 10 кг і почала співпрацювати з відомими брендами, серед яких, зокрема, Charlotte Tilbury, Yohji Yamamoto, Pepe Jeans. Її фото можна побачити у таких глянцях, як Harper's Bazaar, L'Officiel, Vogue.

Фото Тані Брик із соціальних мереж.

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