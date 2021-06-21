Як варити раки в пиві: простий рецепт від відомого кулінара

Після «шалено смачного» холодного літнього борщу з квасом, кулінар Євген Клопотенко розповів про топову закуску для пива.

За словами відомого шеф-кухаря, варені раки з пивом створюють магічну атмосферу вихідних. Часто їх варять просто у воді. Але з додаванням темного пива блюдо набуває приємного карамельного присмаку.

Інгредієнти

1 кг живих раків

1−2 ст. л. насіння кропу

3 ст. л. солі

2−3 лаврових листки

1 л води

5−6 горошин запашного перцю

500 мл темного пива

1−2 лимони

Приготування

У каструлю налийте воду й пиво. Пиво слід вибирати темне — у нього приємний карамельний присмак.

Додайте 1 ст. л. солі на 0,5 л води. Вода повинна бути пересоленою, щоб смак раків був насиченим.

Додайте насіння кропу, його необхідно багато.

Далі — лавровий лист та запашний перець. Доведіть до кипіння.

Закиньте у киплячу воду раків і варіть близько 12−15 хвилин.

Викладіть готових раків на тарілку. Можна залишити для насичення ароматами ще на 15 хвилин у бульйоні.

Бульйон перелийте в іншу ємність і теж подавайте до раків, щоб їх їли з цією рідиною. Це як соус, бо раки сухі. Можна подавати з лимоном та грейпфрутом.