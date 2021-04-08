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Книга рецептов

Новая коллекция пасхального печенья от известного кондитера Елены Так

13:54 8 апреля 2021
пасхальное печенье

Пасха — любимый праздник взрослых и детей. И он уже не за горами. Этот праздник дарит столько положительных эмоций! Всем известно, насколько вкусная и красивая пасхальная выпечка. А как она ароматна! Не случайно французские цветоводы создали сорт розы с запахом паски. К слову, отличная идея — испечь и пасхальное печенье. Оно прекрасно дополнит праздничный стол.

Рецептом пасхального печенья с «ФАКТАМИ» поделилась известный американский кондитер Елена Так, создающая настоящие сладкие шедевры.

— К грядущей Пасхе я создала новую коллекцию печенья, — рассказывает Елена Так. - Лондонский художник Евгения Имански нарисовала рисунки — светлые, солнечно-весенние. Их я перенесла на печенье, покрытое белым шоколадом. А фуд-фотограф Наташа Брин запечатлела всю эту красоту на фото. Открытое окно словно символизирует добрую весть, веточки вербы — весну, паска на столе — сам праздник…

Каждое печенье словно картинка

— Какой вкус у печенья?

— Это песочное ванильное печенье. Оно в меру сладкое, рассыпчатое, но при этом прекрасно держит форму. В сухом месте может храниться до месяца.

— Поделитесь рецептом?

— С удовольствием!

Пасхальное песочное печенье

Для приготовления понадобится 220 г муки, 150 г холодного сливочного масла, 1 желток, 50 г сахара и щепотка соли. Муку, соль просеять, добавить сливочное масло, протереть до крошки. Желтки чуть взбить и добавить к тесту. Вымесить до гладкой массы. Поместить на 30 минут в холод.

Нетонко раскатать тесто, вырезать печенье желаемой формы и выпекать при температуре 180 градусов 10−15 минут.

И приятного аппетита!

Веточки вербы ассоциируются с весной, возрождением природы

— Как можно разнообразить вкус такого печенья?

— При желании можно также добавить ваниль или лимонную цедру. Количество сахара также можно регулировать по вашему усмотрению. Меньше сахара — меньше калорий.

Открытое окно словно символ доброй вести

— Как декорировать печенье в домашних условиях?

— Проще всего украсить глазурью. Готовится она так. 3 стакана просеянной сахарной пудры и два белка взбить ручным миксером до однородной массы. Можно добавить несколько капель лимонного сока. Желаемый оттенок глазури можно придать с помощью пищевых красителей.

Елена Так: «Пусть ваше сердце переполняет радость!»

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ» в канун праздника?

— Желаю, чтобы ваша душа была светлой, дух — крепким, сердце открытым, а ваш дом — теплым и уютным. Пусть на вашем лице всегда сияет улыбка, которая озарит всё вокруг. Пусть ваше сердце переполняет радость!

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Фото из альбома Елены Так

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