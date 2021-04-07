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Книга рецептов

Нежные диетические оладьи из кабачков: Оля Полякова поделилась фирменным рецептом

17:41 7 апреля 2021
Оля Полякова

Популярная певица Оля Полякова, впечатлившая фигурой в купальнике, в условиях локдауна принялась снова развлекать подписчиков в сети. Звезда делится своими секретами по уходу за фигурой и лицом, проводит тренировки и готовит свои фирменные блюда.

Певица показала, как делает легкие диетические оладьи из кабачков. Они отлично подходят для тех, кто борется с лишними килограммами. В одной порции — всего 120 калорий.

Для приготовления понадобятся: 3 кабачка, 1 яйцо, 1 головка репчатого лука, 1 ст.л. муки, соль, перец, растительное масло, сметана. По желанию можно добавить немного чеснока.

Чтобы в тесте не было слишком много жидкости, Полякова советует натирать кабачки на продольную терку (как корейскую морковь), при этом не используя середину кабачка. Яйцо взбить с натертым на мелкую терку луком, добавить кабачок, муку, тщательно перемешать. Солить важно перед тем, как выкладывать массу ложкой на разогретую сковородку. Переворачивать по мере готовности. Выкладывать на бумажную салфетку, чтобы избавиться от лишнего жира.

К готовым оладьям певица рекомендует добавить ложку нежирной сметаны, ломтики соленого лосося.

«Это может быть отличный диетический завтрак», — говорит Оля.

Ранее рецептом удивительно нежного и полезного чизкейка поделился известный кулинар Евгений Клопотенко.

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