Рецепт нежнейшей жареной курицы в соусе от Макаревича с Ширвиндтом

В кулинарной передаче Андрея Макаревича поделились рецептом быстрого приготовления вкусного блюда из курицы.

В эфире «СМАКА» показали, как это блюдо азербайджанской кухни готовят в соусе на сковороде. Его название — курица по-нахичевански. Как ее готовить, показывал Михаил Ширвиндт.

Для приготовления курицы по-нахичевански необходимы следующие ингредиенты:

сливочное масло;

гранатовый сок;

орехи каштан;

курица;

лук.

Ранее в программе Макаревича показали, как готовить жаркое с бычьими хвостами. Рецептом поделился шеф-повар Василий Емельяненко.

Иллюстративное изображение с Pixabay.

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