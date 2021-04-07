Рецепт нежнейшей жареной курицы в соусе от Макаревича с Ширвиндтом
В кулинарной передаче Андрея Макаревича поделились рецептом быстрого приготовления вкусного блюда из курицы.
В эфире «СМАКА» показали, как это блюдо азербайджанской кухни готовят в соусе на сковороде. Его название — курица по-нахичевански. Как ее готовить, показывал Михаил Ширвиндт.
Для приготовления курицы по-нахичевански необходимы следующие ингредиенты:
- сливочное масло;
- гранатовый сок;
- орехи каштан;
- курица;
- лук.
Ранее в программе Макаревича показали, как готовить жаркое с бычьими хвостами. Рецептом поделился шеф-повар Василий Емельяненко.
Иллюстративное изображение с Pixabay.106
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