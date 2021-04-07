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Книга рецептов

Рецепт нежнейшей жареной курицы в соусе от Макаревича с Ширвиндтом

4:32 8 апреля 2021
Курицы

В кулинарной передаче Андрея Макаревича поделились рецептом быстрого приготовления вкусного блюда из курицы.

В эфире «СМАКА» показали, как это блюдо азербайджанской кухни готовят в соусе на сковороде. Его название — курица по-нахичевански. Как ее готовить, показывал Михаил Ширвиндт.

Для приготовления курицы по-нахичевански необходимы следующие ингредиенты:

  • сливочное масло;
  • гранатовый сок;
  • орехи каштан;
  • курица;
  • лук.

Ранее в программе Макаревича показали, как готовить жаркое с бычьими хвостами. Рецептом поделился шеф-повар Василий Емельяненко.

Иллюстративное изображение с Pixabay.

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