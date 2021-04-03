«Взрыв во рту»: Клопотенко поделился «божественным» рецептом чизкейка

Известный украинский шеф-повар и ведущий популярных кулинарных передач Евгений Клопотенко, открывший правду на продукт, которым можно соблазнить любую женщину, решил переключить свое внимание на представительниц прекрасного пола и поделился с ними в своем Instagram рецептом приготовления сырного пирога с помидорами.

«Соленый чизкейк или сырный пирог с томатами — называйте как хотите, суть от этого не изменится. Этот рецепт божественный. Точка», — заявил кулинар.

Для приготовления этого изысканного блюда, по его словам, понадобятся пшеничная и ржаная мука, творог, помидоры, сахар, сливочное масло, яйцо, соль, крахмал, специи.

Чтобы приготовить корж, необходимо 200 г пшеничной муки и 150 г ржаной, ½ чайной ложки сахара, 150 г нарезанного или натертого холодного сливочного масла. Все инградиенты перетереть руками до получения масляных крошек. Добавить яйцо и перемешать. Получившееся песочное тесто скатать в шарик, обернуть пленкой и отправить в холодильник на 20 минут.

Для начинки следует взять 500−600г творога (жирность 5%). Взбить его с 3 яйцами, ½ ч.л. соли, 1 ст.л. кукурузного крахмала. Взбивать, пока масса не станет кремовой и однородной.

Охлажденное тесто раскатать, положить в форму, залить сырным кремом, воткнуть помидоры черри, посыпать орегано и печь в духовке 35−40 минут при 180 градусах.

«Во рту взрыв. В сердце взрыв. В мозгу взрыв. Простота, эмоционально убивает и перерождает. Вы становитесь счастливее», — уверен Евгений Клопотенко.

Ранее Клопотенко поделился секретом «божественного» пирога.

Фото Instagram/klopotenko

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