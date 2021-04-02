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Книга рецептов

Андрей Макаревич раскрыл рецепт настоящего узбекского плова

12:03 2 апреля 2021
плов

Музыкант и ведущий проекта «Смак» Андрей Макаревич поделился секретами приготовления настоящего узбекского плова. Макаревич советует готовить на сильном огне, а чтобы вкус был богатым, использовать как жировую основу исключительно курдючный жир.

«Чтобы приготовить вкусно плов в казане, нужен очень большой огонь. Это важно. Ведь в первые минуты мясо для плова должно запечататься, покрыться жареной корочкой со всех сторон», — говорит автор рецепта.

Что касается риса, то Макаревич использует ризотто, выбирая шлифованный и обработанный паром — он потребует меньше воды и быстрее приготовится. Перед закладкой в казан рис нужно несколько раз промыть и замочить в соленой воде. «Настоящий ферганский рис» с рынка артист готов советовать только любителям понтов: такой рис покрыт толстым слоем ферганской пыли, и чтобы его отмыть потребуется не меньше часа.

Для приготовления плова понадобятся:

  • рис;
  • баранина;
  • курдюк;
  • помидор;
  • морковь;
  • репчатый лук;
  • специи;
  • чеснок;
  • гранат.

Писатель-сатирик Евгений Дударь предложил свой оригинальный рецепт плова. Изюминкой является использование при варке сухого вина.

Фото pixabay.com

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