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Книга рецептов

Нежный десерт в стакане «Три мусса» — вкус счастья

12:40 1 апреля 2021
Десерт «Три мусса»

Вкус лакомства может нас перенести в другую страну и даже время, напомнить о минутах счастья или настроить на мечту.

Кондитер из Чернигова Леся Луценко рассказала «ФАКТАМ», как приготовить нежный десерт в стакане, который не только вкусный и красивый, но и способен создать чудесное настроение ценителям прекрасного.

«Для украшения подойдут ягоды и листочки мяты»

— Рецепт, о котором пойдет речь, был изобретен в Англии в XVI столетии, — рассказывает Леся Луценко. - Десерт состоял из кусочков бисквита, пропитанного алкоголем, а также крема и фруктов. Его выкладывали слоями в большую вазу, а потом делили на порции уже за столом. Сейчас такой десерт сразу формируется порционным, так как это удобно и красиво. Стаканчик можно взять с собой и полакомиться в любом месте.

Сегодня существует множество вариаций рецепта. Я же хочу поделиться очень простым и невероятно вкусным. Мой десерт состоит из трех муссов. Рецепт рассчитан на 6 порций в стаканчиках по 200 миллилитров.

Десерт «Три мусса»

Сначала делаем шоколадный мусс. Для него понадобится:

  • молоко — 70 г;
  • сахар — 20 г;
  • черный шоколад — 60 г;
  • сливки 30−33% жирности — 130 г;
  • желатин — 5 г;
  • вода для замачивания желатина — 25 г.

Шоколад поломать на небольшие кусочки и поместить в узкий высокий стакан для погружного блендера. Молоко наливаем в сотейник, добавляем сахар, ставим на огонь и, постоянно помешивая, доводим до кипения (очень важно, чтобы сахар полностью растворился).

Когда молоко закипит, сразу выливаем его на шоколад, даем немного согреться шоколаду и пробиваем погружным блендером до однородного состояния. Потом даем шоколадно-молочной смеси остыть до комнатной температуры. Пока смесь остывает, смешиваем желатин и воду и даем набухнуть желатину. Затем распускаем желатиновую массу импульсами в микроволновке до полного растворения желатина.

Взбиваем сливки до пышности. Сливки должны немного держать форму, но не иметь четкого рельефа. Растопленный желатин выливаем в шоколадно-молочную смесь и перемешиваем. Потом в 2−3 этапа вмешиваем лопаткой в эту смесь взбитые сливки. Размешать надо до однородного цвета. Сразу же разливаем по стаканчикам. Старайтесь разлить так, чтобы слои везде были одной высоты — это будет очень красиво смотреться при подаче.

Следующим делаем мусс на белом шоколаде. Для него понадобится:

  • молоко — 70 г;
  • сахар — 10 г;
  • белый шоколад — 60 г;
  • сливки 30−33% жирности — 130 г;
  • желатин — 5 г;
  • вода для замачивания желатина — 25 г.

Все действия здесь идентичны предыдущему процессу.

Когда мусс будет готов, его надо разлить по стаканчикам поверх шоколадного мусса.

Последним мы делаем мусс из пюре манго. Для него нам понадобится:

  • пюре манго — 150 г;
  • сахар — 50 г;
  • сливки — 120 г;
  • желатин — 5 г;
  • вода для замачивания желатина — 25 г.

Пюре манго можно купить готовое (продается в супермаркетах консервированное в банках) или приготовить самостоятельно из свежего манго или кусочков замороженного. Для этого фрукт надо очистить, мякоть поместить в стакан и пюрировать при помощи погружного блендера. Далее надо протереть через сито, чтобы в десерт не попали грубые волокна. Если делаете пюре из замороженного манго, то кубики следует сначала разморозить, затем пюрировать блендером и так же протереть через сито. Взвешивать надо уже готовое протертое пюре.

Пюре манго смешиваем с сахаром и ставим на огонь. Прогреваем до закипания и полного растворения сахара, но не кипятим. Потом даем массе остыть до комнатной температуры. Замачиваем желатин для набухания. Когда желатин набухнет и масса остынет, взбиваем сливки до пышности. Распускаем желатин в микроволновке и смешиваем с пюре и потом вводим взбитые сливки. Размешиваем до однородности. Когда мусс готов, разливаем его по стаканчикам поверх мусса из белого шоколада. Отправляем в холодильник до полной стабилизации (примерно 4−5 часов).

И приятного аппетита!

— Как декорировать десерт?

— Для украшения подойдут ягоды, фрукты, кусочки сладостей и листочки мяты, можно просто посыпать какао-порошком через ситечко.

«Классические рецепты совершенствуются с учетом новых технологий и возможностей»

— А как хранить лакомство?

— Десерт может храниться в холодильнике не более 72 часов.

— Его подают охлажденным?

— Десерт можно подавать прямо из холодильника или комнатной температуры (так он будет иметь более нежную текстуру).

— Какие фрукты и ягоды можно использовать как альтернативу манго?

— Например, малину или черную смородину. Ягоды можно использовать как свежие, так и замороженные. Также в качестве третьего слоя можно сделать мусс из молочного шоколада. Тоже получится вкусно.

— А в какой посуде десерт будет смотреться лучше всего?

— Очень красиво он будет смотреться, если его разлить в высокие стеклянные стаканы или бокалы для шампанского. Также можно использовать прозрачные креманки.

Леся Луценко: «Сейчас в приоритете простота в подаче десертов и минимальное количество декора»

— Что можно сказать о новых трендах в десертах?

— Сейчас в приоритете простота в подаче и минимальное количество декора. Наблюдаем возвращение к истокам во вкусах. Классические рецепты совершенствуются с учетом новых технологий и возможностей. В моду возвращаются всевозможные сладкие рулеты, так как они просты в приготовлении.

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Яркого настроения, побольше бывать на свежем воздухе и быть здоровыми.

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Фото из альбома Леси Луценко

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