Андрей Макаревич с женой раскрыли рецепт «безвредного» домашнего майонеза
Музыкант Андрей Макаревич и его супруга Эйнат Кляйн, ранее рассказавшие, как готовить простой сытный и вкусный салат под названием Табуле, поделились рецептом домашнего майонеза, который делают только из натуральных продуктов.
Рецепт от Эйнат Кляйн, которая взялась «вернуть майонезу доброе имя» и показать «полезность» продукта, выложили на страничке «Смака» Андрея Макаревича.
Ингредиенты для майонеза:
- яичные желтки — 2 штуки;
- французская дижонская горчица — 1 чайная ложка;
- сок лимона — 1 чайная ложка;
- винный уксус — 1 столовая ложка;
- оливковое масло — до 0.5 литров;
- соль, перец.
Напомним, что недавно в топ TikTok вышло видео приготовления вкусной картошки по-деревенски, которое посмотрели более шести с половиной миллиона интернет-пользователей.
Фото со странички Эйнат Кляйн в социальных сетях.104
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