Андрей Макаревич с женой раскрыли рецепт «безвредного» домашнего майонеза

Музыкант Андрей Макаревич и его супруга Эйнат Кляйн, ранее рассказавшие, как готовить простой сытный и вкусный салат под названием Табуле, поделились рецептом домашнего майонеза, который делают только из натуральных продуктов.

Рецепт от Эйнат Кляйн, которая взялась «вернуть майонезу доброе имя» и показать «полезность» продукта, выложили на страничке «Смака» Андрея Макаревича.

Ингредиенты для майонеза:

яичные желтки — 2 штуки;

французская дижонская горчица — 1 чайная ложка;

сок лимона — 1 чайная ложка;

винный уксус — 1 столовая ложка;

оливковое масло — до 0.5 литров;

соль, перец.

Напомним, что недавно в топ TikTok вышло видео приготовления вкусной картошки по-деревенски, которое посмотрели более шести с половиной миллиона интернет-пользователей.

Фото со странички Эйнат Кляйн в социальных сетях.

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