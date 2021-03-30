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Книга рецептов

Андрей Макаревич с женой раскрыли рецепт «безвредного» домашнего майонеза

4:24 31 марта 2021
Андрей Макаревич и Эйнат Кляйн

Музыкант Андрей Макаревич и его супруга Эйнат Кляйн, ранее рассказавшие, как готовить простой сытный и вкусный салат под названием Табуле, поделились рецептом домашнего майонеза, который делают только из натуральных продуктов.

Рецепт от Эйнат Кляйн, которая взялась «вернуть майонезу доброе имя» и показать «полезность» продукта, выложили на страничке «Смака» Андрея Макаревича.

Ингредиенты для майонеза:

  • яичные желтки — 2 штуки;
  • французская дижонская горчица — 1 чайная ложка;
  • сок лимона — 1 чайная ложка;
  • винный уксус — 1 столовая ложка;
  • оливковое масло — до 0.5 литров;
  • соль, перец.

Напомним, что недавно в топ TikTok вышло видео приготовления вкусной картошки по-деревенски, которое посмотрели более шести с половиной миллиона интернет-пользователей.

Фото со странички Эйнат Кляйн в социальных сетях.

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