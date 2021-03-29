«Вкуснятина»: рецепт куриных сердечек с грибами покорил TikTok
Около трех с половиной миллионов просмотров в TikTok набрал ролик с рецептом приготовления куриных сердечек.
Автор ролика, Валерий Пономарь, показал, как готовит блюдо из куриных сердечек, грибов и 33-процентных сливок.
Сначала он обжаривает сердечки, порезанные на половинки, с чесноком, потом чеснок убирает и добавляет в сковородку шампиньоны. Когда жидкость испаряется, добавляются сливки. Соль и перец — по вкусу.
«Эта вкуснятина улетает просто за две минуты», — утверждает автор.
@ponomar_valeriy
##пп ##ппрецепты ##куриныесердечки ##лякаквкусно♬ оригинальный звук — Пономарь Валерий
Автор так смачно рассказывал о готовящемся блюде, что у комментаторов «слюнки потекли».
Ранее блогер Валерий Пономарь предложил рецепт вкусной картошки из духовки с сулугуни и свиной грудинкой.
Иллюстративное изображение с Pixabay.179
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