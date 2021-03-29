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Книга рецептов

«Вкуснятина»: рецепт куриных сердечек с грибами покорил TikTok

11:50 29 марта 2021
Блюдо из курицы

Около трех с половиной миллионов просмотров в TikTok набрал ролик с рецептом приготовления куриных сердечек.

Автор ролика, Валерий Пономарь, показал, как готовит блюдо из куриных сердечек, грибов и 33-процентных сливок.

Сначала он обжаривает сердечки, порезанные на половинки, с чесноком, потом чеснок убирает и добавляет в сковородку шампиньоны. Когда жидкость испаряется, добавляются сливки. Соль и перец — по вкусу.

«Эта вкуснятина улетает просто за две минуты», — утверждает автор.

@ponomar_valeriy

##пп ##ппрецепты ##куриныесердечки ##лякаквкусно

♬ оригинальный звук — Пономарь Валерий

Автор так смачно рассказывал о готовящемся блюде, что у комментаторов «слюнки потекли».

Ранее блогер Валерий Пономарь предложил рецепт вкусной картошки из духовки с сулугуни и свиной грудинкой.

Иллюстративное изображение с Pixabay.

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