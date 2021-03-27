27.83 / 28.03 32.74 / 33.11
Киев: +14
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Книга рецептов

Андрей Макаревич показал простой рецепт сытного и вкусного салата

16:22 27 марта 2021
Изображение Biea с сайта Pixabay

Певец Андрей Макаревич и его супруга Эйнат Кляйн, неожиданное фото которой недавно произвело успех в сети, дали рецепт простого сытного и вкусного салата под названием Табуле.

Видео приготовления блюда музыкант опубликовал на своем ютуб-канале «Смак Андрея Макаревича».

«Восточный левантийский салат Табуле — это нереально вкусное постное блюдо!» — говорится в описании к ролику.

Это, кстати, весьма актуально в дни Великого поста.

Этот салат — это микс свежих овощей в легкой заправке из масла и сока лимона с добавлением киноа или булгура.

Кроме киноа или булгура для приготовления блюда потребуются следующие ингредиенты:

укроп — 1 пучок,

кинза — 1 пучок,

петрушка — 1 пучок,

мята — 1 пучок,

помидоры — 1 шт.,

красный лук — 1 шт.

Смотрите также, как загадавшего загадку с крашенками Андрея Макаревича осчастливили ответом.

241

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Нож

До последнего верила в любовь: в России нашли обезглавленной королеву красоты

Боевики в Мозамбике

Масштабный теракт в Африке: десятки убитых, в отеле укрылись 180 человек, в том числе иностранцы

Скорая помощь

Партнерша кричала на весь дом: в Москве пенсионер умер во время секса

Джерри Коллинз

Умер со словам любви на устах: в Британии жених скончался спустя несколько часов после свадьбы

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер