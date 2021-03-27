Андрей Макаревич показал простой рецепт сытного и вкусного салата
Певец Андрей Макаревич и его супруга Эйнат Кляйн, неожиданное фото которой недавно произвело успех в сети, дали рецепт простого сытного и вкусного салата под названием Табуле.
Видео приготовления блюда музыкант опубликовал на своем ютуб-канале «Смак Андрея Макаревича».
«Восточный левантийский салат Табуле — это нереально вкусное постное блюдо!» — говорится в описании к ролику.
Это, кстати, весьма актуально в дни Великого поста.
Этот салат — это микс свежих овощей в легкой заправке из масла и сока лимона с добавлением киноа или булгура.
Кроме киноа или булгура для приготовления блюда потребуются следующие ингредиенты:
укроп — 1 пучок,
кинза — 1 пучок,
петрушка — 1 пучок,
мята — 1 пучок,
помидоры — 1 шт.,
красный лук — 1 шт.
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