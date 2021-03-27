Андрей Макаревич показал простой рецепт сытного и вкусного салата

Певец Андрей Макаревич и его супруга Эйнат Кляйн, неожиданное фото которой недавно произвело успех в сети, дали рецепт простого сытного и вкусного салата под названием Табуле.

Видео приготовления блюда музыкант опубликовал на своем ютуб-канале «Смак Андрея Макаревича».

«Восточный левантийский салат Табуле — это нереально вкусное постное блюдо!» — говорится в описании к ролику.

Это, кстати, весьма актуально в дни Великого поста.

Этот салат — это микс свежих овощей в легкой заправке из масла и сока лимона с добавлением киноа или булгура.

Кроме киноа или булгура для приготовления блюда потребуются следующие ингредиенты:

укроп — 1 пучок,

кинза — 1 пучок,

петрушка — 1 пучок,

мята — 1 пучок,

помидоры — 1 шт.,

красный лук — 1 шт.

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