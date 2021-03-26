Дедушка в восторге: внучка Аллы Пугачевой показала класс на кухне
Дочка Кристины Орбакайте и внучка Аллы Пугачевой, Клавдия Земцова, показала, как она умело орудует на кухне.
На ролике, который девочка выложила в TikTok, видны ее бабушка и дедушка по отцовской линии — родители бизнесмена Михаила Земцова, Валентина и Михаил. Они говорят, что блюдо выглядит просто великолепно. На тарелке, похоже, нарезанный фрукт.
@claudiazemtsova1
It is so good @valentinazemtsova1 @mikhailfaynberg♬ original sound — Claudia Zemtsova341
Также Клавдия показала, как готовит пасту с грибами.
@claudiazemtsova1
♬ original sound - Claudia Zemtsova341
Напомним, что у старшей дочки Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте трое детей: 29-летний сын Никита от музыканта Владимира Преснякова, 22-летний Дени от предпринимателя Руслана Байсарова и восьмилетняя дочь Клава от бизнесмена Михаила Земцова.
Фото Аллы Пугачевой из социальных сетей.250
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