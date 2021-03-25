Лучше чем в МакДональдсе: рецепт картофеля по-деревенски стал популярным на TikTok

Порядка шести миллионов просмотров набрал ролик с рецептом картошки по-селянски — сейчас он находится в «рекомендованных» на TikTok.

Автор рассказывает, что засыпает картошку, порезанную на средние дольки, смесью муки и любимых специй, а затем перемешивает с подсолнечным маслом. Заготовку выкладывают на противень и отправляют в духовку.

«Лучше, чем в Мак-Дональдсе», — утверждает автор.

Ранее телеведущая Маричка Падалко поделилась рецептом сытного и полезного блюда из яиц, которое можно быстро приготовить, и при этом не тратить время на нарезку салата

Иллюстративное фото с Pixabay.

402

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter