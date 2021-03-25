Лучше чем в МакДональдсе: рецепт картофеля по-деревенски стал популярным на TikTok
Порядка шести миллионов просмотров набрал ролик с рецептом картошки по-селянски — сейчас он находится в «рекомендованных» на TikTok.
Автор рассказывает, что засыпает картошку, порезанную на средние дольки, смесью муки и любимых специй, а затем перемешивает с подсолнечным маслом. Заготовку выкладывают на противень и отправляют в духовку.
«Лучше, чем в Мак-Дональдсе», — утверждает автор.
@bakingprincesa
Картофель по-деревенски инст с рецептами: bakingprincesa #рецепткартошки #рецептужинаoriginal sound — Victorias Secret Fashion Show
Ранее телеведущая Маричка Падалко поделилась рецептом сытного и полезного блюда из яиц, которое можно быстро приготовить, и при этом не тратить время на нарезку салата
Иллюстративное фото с Pixabay.402
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter