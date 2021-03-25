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Книга рецептов

Лучше чем в МакДональдсе: рецепт картофеля по-деревенски стал популярным на TikTok

15:21 25 марта 2021
Жареная картошка

Порядка шести миллионов просмотров набрал ролик с рецептом картошки по-селянски — сейчас он находится в «рекомендованных» на TikTok.

Автор рассказывает, что засыпает картошку, порезанную на средние дольки, смесью муки и любимых специй, а затем перемешивает с подсолнечным маслом. Заготовку выкладывают на противень и отправляют в духовку.

«Лучше, чем в Мак-Дональдсе», — утверждает автор.

@bakingprincesa

Картофель по-деревенски инст с рецептами: bakingprincesa #рецепткартошки #рецептужина

original sound — Victorias Secret Fashion Show

Ранее телеведущая Маричка Падалко поделилась рецептом сытного и полезного блюда из яиц, которое можно быстро приготовить, и при этом не тратить время на нарезку салата

Иллюстративное фото с Pixabay.

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