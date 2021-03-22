27.60 / 27.77 32.73 / 33.10
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Книга рецептов

Ароматное яблочное печенье без сахара

7:27 23 марта 2021
Ароматное яблочное печенье без сахара

После сытных праздников хочется чего-то более легкого. Для тех, кто не представляет свою жизнь без десерта, прекрасная идея — яблочное печенье без добавления сахара, яиц, белой муки и молочных продуктов. Его рецептом с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова.

— Это печенье вкусное и ароматное, — говорит Элла Иванова. — Кто любит кулинарные эксперименты, добро пожаловать со мной на кухню.

Ароматное яблочное печенье к чаю

Ингредиенты:

  • 120 г яблок;
  • 40 г манной крупы;
  • 40 г сушеной клюквы;
  • 1 столовая ложка лимонного сока;
  • 75 г рисовой муки;
  • 5 г разрыхлителя;
  • 25 г растительного масла.

Приготовление:

Яблоко (можно прямо с кожурой) натираем на крупной терке. Добавляем лимонный сок и хорошо перемешиваем. Добавляем клюкву (предварительно залив на минуту кипятком и просушив) и манную крупу. Оставляем в холодильнике на 1 час.

Соединяем яблочную массу, муку, растительное масло, разрыхлитель. Формируем печенье. Можно просто раскатать пласт, а после выпечки нарезать на порции. Я использовала силиконовую формочку. Выпекаем при температуре 170 градусов 25−35 минут. И приятного чаепития!

— Можно ли заменить клюкву изюмом?

— Подойдут любые сухофрукты. Можно добавить финики, изюм, курагу.

— Известно, что яблоки прекрасно сочетаются с корицей. Можно ли ее добавить в этот пирог?

— Конечно! Натуральная корица в данном рецепте вполне уместна.

Фото из альбома Эллы Ивановой

48

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Евгений Сморигин и Оксана Марченко

«Сначала большие камни уберите»: участник «Дизель шоу» рассказал Оксане Марченко, как подготовиться к причастию

Никита Добрынин

Никиту Добрынина убрали из российского «Холостяка»

Василий Чеботарь

Украинец Чеботарь одним ударом обездвижил чемпиона мира по кикбоксингу: видео нокаута

Никитюк

Леся Никитюк в Египте озадачила вопросом и длинными ногами

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер