Ароматное яблочное печенье без сахара
После сытных праздников хочется чего-то более легкого. Для тех, кто не представляет свою жизнь без десерта, прекрасная идея — яблочное печенье без добавления сахара, яиц, белой муки и молочных продуктов. Его рецептом с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова.
— Это печенье вкусное и ароматное, — говорит Элла Иванова. — Кто любит кулинарные эксперименты, добро пожаловать со мной на кухню.
Ароматное яблочное печенье к чаю
Ингредиенты:
- 120 г яблок;
- 40 г манной крупы;
- 40 г сушеной клюквы;
- 1 столовая ложка лимонного сока;
- 75 г рисовой муки;
- 5 г разрыхлителя;
- 25 г растительного масла.
Приготовление:
Яблоко (можно прямо с кожурой) натираем на крупной терке. Добавляем лимонный сок и хорошо перемешиваем. Добавляем клюкву (предварительно залив на минуту кипятком и просушив) и манную крупу. Оставляем в холодильнике на 1 час.
Соединяем яблочную массу, муку, растительное масло, разрыхлитель. Формируем печенье. Можно просто раскатать пласт, а после выпечки нарезать на порции. Я использовала силиконовую формочку. Выпекаем при температуре 170 градусов 25−35 минут. И приятного чаепития!
— Можно ли заменить клюкву изюмом?
— Подойдут любые сухофрукты. Можно добавить финики, изюм, курагу.
— Известно, что яблоки прекрасно сочетаются с корицей. Можно ли ее добавить в этот пирог?
— Конечно! Натуральная корица в данном рецепте вполне уместна.
Фото из альбома Эллы Ивановой48
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