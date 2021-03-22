Ароматное яблочное печенье без сахара

После сытных праздников хочется чего-то более легкого. Для тех, кто не представляет свою жизнь без десерта, прекрасная идея — яблочное печенье без добавления сахара, яиц, белой муки и молочных продуктов. Его рецептом с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова.

— Это печенье вкусное и ароматное, — говорит Элла Иванова. — Кто любит кулинарные эксперименты, добро пожаловать со мной на кухню.

Ароматное яблочное печенье к чаю

Ингредиенты:

120 г яблок;

40 г манной крупы;

40 г сушеной клюквы;

1 столовая ложка лимонного сока;

75 г рисовой муки;

5 г разрыхлителя;

25 г растительного масла.

Приготовление:

Яблоко (можно прямо с кожурой) натираем на крупной терке. Добавляем лимонный сок и хорошо перемешиваем. Добавляем клюкву (предварительно залив на минуту кипятком и просушив) и манную крупу. Оставляем в холодильнике на 1 час.

Соединяем яблочную массу, муку, растительное масло, разрыхлитель. Формируем печенье. Можно просто раскатать пласт, а после выпечки нарезать на порции. Я использовала силиконовую формочку. Выпекаем при температуре 170 градусов 25−35 минут. И приятного чаепития!