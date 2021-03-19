Саша Грей поделилась рецептом борща и возмутила украинцев
Звезда фильмов для взрослых Саша Грей, которая ранее высмеяла образ президента России Владимира Путина, взялась за кулинарию и поделилась собственным рецептом украинского борща.
Его она называет супом, который также распространен и в России.
На пост Саши в Facebook отреагировал, в частности, известный украинский ресторатор Евгений Клопотенко, который указал ей на то, что борщ — все же украинское, а не российское блюдо.
Его поддержали и другие пользователи.
Напомним, недавно Министерство культуры Украины организовало конкурс на лучшее приготовление борща, в котором участвовали министры. Клопотенко выступил судьей.
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