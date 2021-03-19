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Книга рецептов

Саша Грей поделилась рецептом борща и возмутила украинцев

14:27 19 марта 2021
Борщ

Звезда фильмов для взрослых Саша Грей, которая ранее высмеяла образ президента России Владимира Путина, взялась за кулинарию и поделилась собственным рецептом украинского борща.

Его она называет супом, который также распространен и в России.

На пост Саши в Facebook отреагировал, в частности, известный украинский ресторатор Евгений Клопотенко, который указал ей на то, что борщ — все же украинское, а не российское блюдо.

Его поддержали и другие пользователи.

Напомним, недавно Министерство культуры Украины организовало конкурс на лучшее приготовление борща, в котором участвовали министры. Клопотенко выступил судьей.

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