Британцев покорил рецепт шоколадного пирога из четырех ингредиентов — без муки

Блогер из Лондона Элоиз Хед, звезда Instagram и хозяйка аккаунта Fit Waffle Kitchen и одноименного YouTube-канала, поделилась рецептом шоколадного пирога, покорившего сердца британцев. На него обратило внимание издание Metro. Пирог готовится без муки — всего из четырех ингредиентов. На замес теста потребуется потратить меньше десяти минут времени.

«Я никогда еще не готовила такого насыщенного шоколадного торта», — призналась Хед.

Сначала нужно растопить в микроволновке 225 граммов нарезанного кусочками сливочного масла и 500 граммов разломанного на части черного шоколада. Дать смеси остыть.

В другой посуде энергично взбить семь яиц со 100 граммами сахарного песка — до тех пор, пока масса не увеличится в объеме примерно втрое.

В остывшую шоколадно-масляную смесь добавить в три приема яично-сахарную, хорошо перемешивая.

Затем Элоиз обернула форму для пирога снаружи фольгой и поставила ее на глубокий противень, который потом наполовину залила кипящей водой — так что пирог одновременно выпекается и варится на водяной бане.

Вылила тесто в форму и установила в духовке температуру в 150 градусов. Пирог выпекается примерно 30−35 минут. О готовности свидетельствуют затвердевшие края пирога.

После этого пирог нужно оставить на всю ночь в холодильнике. Можно присыпать сахарной пудрой и подавать с мороженым, малиной.

Элоиза утверждает, что «омлетного» привкуса у пирога нет.

В комментариях отметили, что это просто находка для тех, кто вынужден сидеть на безглютеновой диете.

«Он выглядит так аппетитно, что мне прямо хочется запрыгнуть в свой планшет», — написала одна из пользовательниц.

Фото Fitwafflekitchen

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