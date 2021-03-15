Тыквенно-грейпфрутовый смузи: полезно и вкусно
Смузи — кладезь витаминов. Приготовить этот напиток несложно. Освежающий вкус смузи оставляет приятный шлейф бодрости на длительное время.
Рецептом вкусного смузи с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова.
— Смузи — это полезно, — говорит Элла Иванова. — И уже поэтому их стоит готовить для всей семьи.
— Поделитесь рецептом?
— Конечно!
Тыквенно-грейпфрутовый смузи (на две порции)
Ингредиенты:
- 1 грейпфрут;
- 200 граммов тыквы;
- 1 столовая ложка меда;
- семена чиа.
Приготовление:
Тыкву очищаем и нарезаем. Грейпфрут очищаем. В блендере соединяем тыкву, мед, грейпфрут. Я немного доливаю воды, чтобы, как говорится, помочь блендеру. Выливаем напиток в бокалы и при желании добавляем семена чиа.
Приятного аппетита!
— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?
— Весны в душе и крепкого здоровья!
Читайте также: Деликатесы для худеющих: салаты и десерты
Фото из альбома Эллы Ивановой49
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter