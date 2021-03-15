Тыквенно-грейпфрутовый смузи: полезно и вкусно

Смузи — кладезь витаминов. Приготовить этот напиток несложно. Освежающий вкус смузи оставляет приятный шлейф бодрости на длительное время.

Рецептом вкусного смузи с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова.

— Смузи — это полезно, — говорит Элла Иванова. — И уже поэтому их стоит готовить для всей семьи.

— Поделитесь рецептом?

— Конечно!

Тыквенно-грейпфрутовый смузи (на две порции) Ингредиенты: 1 грейпфрут;

200 граммов тыквы;

1 столовая ложка меда;

семена чиа. Приготовление: Тыкву очищаем и нарезаем. Грейпфрут очищаем. В блендере соединяем тыкву, мед, грейпфрут. Я немного доливаю воды, чтобы, как говорится, помочь блендеру. Выливаем напиток в бокалы и при желании добавляем семена чиа. Приятного аппетита!

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Весны в душе и крепкого здоровья!

Фото из альбома Эллы Ивановой

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