Восхитительные муссовые розы к 8 Марта

8 Марта уже не за горами. А это еще один повод сделать приятное окружающим вас женщинам. Муссовую розу, о которой пойдет речь, смогут создать для любимых мужчины, которым нравится экспериментировать на кухне. Но ведь и женщины дарят подарки своим матерям, дочерям, сестрам… И нет сомнения, что этот сладкий презент восхитит ценительниц красоты. Чтобы десерт получился презентабельным, важно точно следовать рецепту, придерживаясь количества ингредиентов и температурного режима. О тонкостях приготовления муссовой розы «ФАКТАМ» рассказала кондитер из Чернигова Валентина Веревкина.

«Муссовая роза — подарок два в одном: цветок и сладость с ароматом вишни и шоколада»

— Самыми популярными подарками на 8 Марта остаются цветы и сладости, — говорит Валентина Веревкина. - Сладости можно приготовить и собственноручно. Сегодня мы с вами приготовим вкуснейший муссовый десерт в форме розы. И у нас будет подарок два в одном: цветок и сладость с ароматом вишни и шоколада.

— Прекрасная идея!

— Для ее воплощения нам необходима силиконовая кондитерская форма. Если у вас такой нет, можно муссы слоями отлить в порционные стаканы или креманки. Из указанного количества ингредиентов может получиться 20 небольших муссовых розочек.

Муссовая роза В основе мусса у нас будет английский крем «англез». Для его приготовления понадобятся следующие ингредиенты: 6 желтков 400 г молока 100 г сахара щепотка соли. Желтки смешиваем с сахаром и солью. В сотейнике с толстым дном молоко доводим до 80 градусов. Оно не должно закипеть. А если вдруг закипело, то немного его охлаждаем и вводим в желтки с сахаром. Перемешиваем, выливаем в сотейник и ставим на огонь. Постоянно помешивая, доводим крем до 70−75 градусов (если он закипит, то желтки свернутся и нам придется его переделывать). Процеживаем крем через сито. 30 граммов желатина заливаем холодной водой (180 мл) и оставляем набухать. Для вишневого мусса готовим основу. Берем 200 граммов вишни без косточки (можно взять замороженную, ее можно заменить и любой другой ягодой, например, малиной, клубникой, черникой), 100 граммов сахара и чайную ложку кукурузного крахмала. Смешиваем, перебиваем блендером. Выливаем в сотейник, постоянно помешивая, доводим до кипения. Вишня немного загустеет. Для второго мусса растапливаем на водяной бане 220 граммов черного шоколада. 900 граммов холодных сливок жирностью 33−35% взбиваем до мягких пиков (они становятся похожи на мягкую пену, но никак не на крем). Желатин уже набух. В микроволновке или на водяной бане растворяем его. Помним, что желатин теряет свои желирующие свойства при температуре выше 70 градусов. Так что не кипятим! Желатин добавляем в крем «англез» и перемешиваем. Делим смесь поровну. У меня вышло 740 граммов. Разделила смесь по 370 граммов. Итак, вишневый мусс. 340 граммов крема «англез» (уже с желатином) + вишня охлажденная (температура вишневой основы должна быть 30−35 градусов) + 450 граммов взбитых сливок (берем половину подготовленных взбитых сливок). Все смешиваем. Вишневый мусс разливаем в силиконовую форму до половины или в порционные стаканы либо креманки до половины. Ставим мусс в холодильник для охлаждения. Подготавливаем шоколадный мусс. Также смешиваем: крем «англез» с шоколадом и сливками. Доливаем в формы или стаканы/креманки, которые были в холодильнике.

— Как вынуть мусс из силиконовой формы?

— Для этого форму с муссом необходимо заморозить (минимум 8 часов) в морозильной камере. Муссы в креманках для стабилизации можно оставить в холодильнике. Срок годности мусса в холодильнике 72 часа. Наши муссовые розы через 8 часов вынимаем из формы. Для того чтобы придать розам бархатистую структуру, замороженные муссовые цветы покрываем шоколадным велюром. Это смесь белого шоколада с какао-маслом и пищевым жирорастворимым красителем. Шоколад с какао-маслом растопить до 40 градусов и добавить пищевой краситель. Этой смесью с помощью краскопульта распылить шоколад на замороженную розу. В кондитерских магазинах продается готовый велюр в баллончике. Это упрощает процесс приготовления.

«Популярными станут те сладости, в которых традиционные вкусы сочетаются с пикантными ароматами»

— А как правильно хранить муссовую розу?

— В морозилке муссы можно хранить до 30 суток (они сберегаются в силиконовых формах или обтянутые пищевой пленкой, чтобы не набрались посторонних запахов). В холодильнике, как я уже отметила, максимальный срок хранения такого десерта — 72 часа.

— Посоветуйте, пожалуйста, как правильно упаковать муссовую розу, если нужно ее транспортировать.

— Упаковать для транспортировки лучше в кондитерскую упаковку. Они бывают разного размера.

— Какие десерты в тренде в 2021 году?

— Популярными станут те сладости, в которых традиционные вкусы сочетаются с пикантными ароматами: например, лимонно-розмариновый торт, шоколадные кексы со свежим мятным сливочным кремом или булочки с кремом, дополненным кардамоном.

— Валентина, а какой десерт у вас любимый?

— Меренговый рулет с ягодным конфи. Сладкая меренга и кислые ягоды — очень гармоничное сочетание.

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ» накануне праздника 8 Марта?

— Весеннего настроения и крепкого здоровья. Не болейте и будьте счастливы!

Еще одно блюдо, которым можно порадовать женщин в праздник, — это нежнейших чизкейк. Легким рецептом с «ФАКТАМИ» также поделилась Валентина Веревкина.

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