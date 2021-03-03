Восхитительные муссовые розы к 8 Марта
8 Марта уже не за горами. А это еще один повод сделать приятное окружающим вас женщинам. Муссовую розу, о которой пойдет речь, смогут создать для любимых мужчины, которым нравится экспериментировать на кухне. Но ведь и женщины дарят подарки своим матерям, дочерям, сестрам… И нет сомнения, что этот сладкий презент восхитит ценительниц красоты.
Чтобы десерт получился презентабельным, важно точно следовать рецепту, придерживаясь количества ингредиентов и температурного режима.
О тонкостях приготовления муссовой розы «ФАКТАМ» рассказала кондитер из Чернигова Валентина Веревкина.
«Муссовая роза — подарок два в одном: цветок и сладость с ароматом вишни и шоколада»
— Самыми популярными подарками на 8 Марта остаются цветы и сладости, — говорит Валентина Веревкина. - Сладости можно приготовить и собственноручно. Сегодня мы с вами приготовим вкуснейший муссовый десерт в форме розы. И у нас будет подарок два в одном: цветок и сладость с ароматом вишни и шоколада.
— Прекрасная идея!
— Для ее воплощения нам необходима силиконовая кондитерская форма. Если у вас такой нет, можно муссы слоями отлить в порционные стаканы или креманки. Из указанного количества ингредиентов может получиться 20 небольших муссовых розочек.
Муссовая роза
В основе мусса у нас будет английский крем «англез». Для его приготовления понадобятся следующие ингредиенты:
6 желтков
400 г молока
100 г сахара
щепотка соли.
Желтки смешиваем с сахаром и солью. В сотейнике с толстым дном молоко доводим до 80 градусов. Оно не должно закипеть. А если вдруг закипело, то немного его охлаждаем и вводим в желтки с сахаром. Перемешиваем, выливаем в сотейник и ставим на огонь. Постоянно помешивая, доводим крем до 70−75 градусов (если он закипит, то желтки свернутся и нам придется его переделывать). Процеживаем крем через сито.
30 граммов желатина заливаем холодной водой (180 мл) и оставляем набухать.
Для вишневого мусса готовим основу. Берем 200 граммов вишни без косточки (можно взять замороженную, ее можно заменить и любой другой ягодой, например, малиной, клубникой, черникой), 100 граммов сахара и чайную ложку кукурузного крахмала. Смешиваем, перебиваем блендером. Выливаем в сотейник, постоянно помешивая, доводим до кипения. Вишня немного загустеет.
Для второго мусса растапливаем на водяной бане 220 граммов черного шоколада.
900 граммов холодных сливок жирностью 33−35% взбиваем до мягких пиков (они становятся похожи на мягкую пену, но никак не на крем).
Желатин уже набух. В микроволновке или на водяной бане растворяем его. Помним, что желатин теряет свои желирующие свойства при температуре выше 70 градусов. Так что не кипятим! Желатин добавляем в крем «англез» и перемешиваем. Делим смесь поровну. У меня вышло 740 граммов. Разделила смесь по 370 граммов.
Итак, вишневый мусс. 340 граммов крема «англез» (уже с желатином) + вишня охлажденная (температура вишневой основы должна быть 30−35 градусов) + 450 граммов взбитых сливок (берем половину подготовленных взбитых сливок). Все смешиваем. Вишневый мусс разливаем в силиконовую форму до половины или в порционные стаканы либо креманки до половины. Ставим мусс в холодильник для охлаждения.
Подготавливаем шоколадный мусс. Также смешиваем: крем «англез» с шоколадом и сливками. Доливаем в формы или стаканы/креманки, которые были в холодильнике.
— Как вынуть мусс из силиконовой формы?
— Для этого форму с муссом необходимо заморозить (минимум 8 часов) в морозильной камере. Муссы в креманках для стабилизации можно оставить в холодильнике. Срок годности мусса в холодильнике 72 часа. Наши муссовые розы через 8 часов вынимаем из формы. Для того чтобы придать розам бархатистую структуру, замороженные муссовые цветы покрываем шоколадным велюром. Это смесь белого шоколада с какао-маслом и пищевым жирорастворимым красителем. Шоколад с какао-маслом растопить до 40 градусов и добавить пищевой краситель. Этой смесью с помощью краскопульта распылить шоколад на замороженную розу. В кондитерских магазинах продается готовый велюр в баллончике. Это упрощает процесс приготовления.
«Популярными станут те сладости, в которых традиционные вкусы сочетаются с пикантными ароматами»
— А как правильно хранить муссовую розу?
— В морозилке муссы можно хранить до 30 суток (они сберегаются в силиконовых формах или обтянутые пищевой пленкой, чтобы не набрались посторонних запахов). В холодильнике, как я уже отметила, максимальный срок хранения такого десерта — 72 часа.
— Посоветуйте, пожалуйста, как правильно упаковать муссовую розу, если нужно ее транспортировать.
— Упаковать для транспортировки лучше в кондитерскую упаковку. Они бывают разного размера.
— Какие десерты в тренде в 2021 году?
— Популярными станут те сладости, в которых традиционные вкусы сочетаются с пикантными ароматами: например, лимонно-розмариновый торт, шоколадные кексы со свежим мятным сливочным кремом или булочки с кремом, дополненным кардамоном.
— Валентина, а какой десерт у вас любимый?
— Меренговый рулет с ягодным конфи. Сладкая меренга и кислые ягоды — очень гармоничное сочетание.
— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ» накануне праздника 8 Марта?
— Весеннего настроения и крепкого здоровья. Не болейте и будьте счастливы!
Еще одно блюдо, которым можно порадовать женщин в праздник, — это нежнейших чизкейк. Легким рецептом с «ФАКТАМИ» также поделилась Валентина Веревкина.
189
Читайте также: Модный букет к 8 Марта: советы флориста Кристины Гусиной
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter