Паста с курицей и грибами: сытно и вкусно

Паста — это сытно и вкусно. Готовить ее несложно. И еще один плюс: делается это блюдо довольно быстро. О том, как приготовить пасту с курицей и грибами, «ФАКТАМ» рассказала кулинар Ирода Мукимова.

— Паста с курицей и грибами понравится всей семье, — говорит Ирода Мукимова. — С удовольствием поделюсь рецептом блюда.

Паста с курицей и грибами Паста (сваренная аль-денте) — 350 г Отварное куриное филе — 2 шт. Шампиньоны — 200 г Сливки — 200 мл Пармезан — 300 г Чеснок — 1 зубчик Мягкий сыр — 100 г Оливковое масло — 1 ст. л. Соль, перец — по вкусу. Грибы нарезать пластинами. Отварную куриную грудку порезать небольшими кусочками. Грибы и курицу обжарить на оливковом масле до золотистого цвета. Добавить мелко порезанный чеснок. В сотейник влить сливки и довести до кипения. Убрать с огня, добавить 200 г пармезана и 100 г мягкого сыра и перемешать (сыр предварительно натереть на мелкой терке). Посолить и поперчить по вкусу. Поставить обратно на огонь и готовить, пока сыр не расплавится. Добавить в сковороду готовую пасту. Все это перемешать с соусом и сразу подавать к столу, посыпав тертым пармезаном.

— Можно ли заменить пармезан другим сыром?

— Да, любым твердым сыром, который вам нравится.

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ» в первые дни весны?

— Весна — олицетворение молодости и яркого настроения. Радуйте себя и своих близких полезными и вкусными блюдами.

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Фото из альбома Ироды Мукимовой

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