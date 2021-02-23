27.80 / 27.99 33.58 / 33.97
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Книга рецептов

Невероятно красивое и вкусное печенье — новая коллекция сладостей к 8 Марта

11:31 23 февраля 2021
печенье Елены Так

Впереди 8 Марта — праздник красоты и нежности. И подарки в этот день дарятся особенные. Это может быть, к примеру, лакомство.

О своей новой коллекции печенья «ФАКТАМ» рассказала американский кондитер Елена Так, которая создает настоящие шедевры.

— Умницы и красавицы, столько фильмов снято о вас, сколько стихов посвящено вам, сколько песен спето и сколько подвигов совершено, чтобы покорить ваши сердца! В своем сладком творчестве я тоже не обошла женскую тему, — говорит Елена Так. — В преддверии весны родилась идея создать коллекцию печенья с женские образами. Техника называется акварель по шоколаду. В качестве фона использовала белый шоколад.

Елена Так создает настоящие шедевры (фото из альбома Елены Так)

— Невероятно красиво! Поделитесь рецептом печенья?

— Конечно! Он достаточно простой. Это песочное печенье. К чаю оно будет великолепно.

Праздничное печенье к чаю

Возьмите 200 г сливочного масла комнатной температуры, 1 яичный желток, 250 г муки, 120 г сахара и щепоточку ванилина. Муку и сахар смешать, добавить сливочное масло комнатной температуры. Я смешиваю руками до однородной массы. Желток смешать с ванилином и добавить в тесто. Тесто раскатать толщиной примерно 1 см. Вырезанное печенье поместить на противень. Выпекать примерно 15 минут при температуре 180 градусов. Украшать печенье можно сахарной глазурью или шоколадом.

Любоваться акварелью по шоколаду можно бесконечно (фото из альбома Елены Так)

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ» в канун праздника?

— Хочу пожелать женщинам, чтобы ваши глаза всегда излучали радость и счастье, чтобы мужчины продолжали восхищаться вами, любоваться и терять головы от вашей красоты. Пусть вас носят на руках и дарят цветы!

Елена Так: «Желаю женщинам, чтобы мужчины носили их на руках и дарили цветы» (фото из альбома Елены Так)

Ранее Елена Так рассказывала «ФАКТАМ» о своих самых необычных произведениях и поделилась идеями потрясающих тортов.

49

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Алина Гросу

Алина Гросу дала отпор Поляковой, задевшей ее на шоу «Маска»

Алина Гросу и Роман Полянский

Алина Гросу и Роман Полянский обменялись кольцами

Меган Маркл и принц Гарри

В платье за четыре тысячи долларов: Меган Маркл впервые появилась на публике после объявления о беременности

День ангела Галины&nbsp;— открытка

День ангела Галины 2021: самые красивые открытки и поздравления

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер