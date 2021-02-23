Впереди 8 Марта — праздник красоты и нежности. И подарки в этот день дарятся особенные. Это может быть, к примеру, лакомство.

О своей новой коллекции печенья «ФАКТАМ» рассказала американский кондитер Елена Так, которая создает настоящие шедевры.

— Умницы и красавицы, столько фильмов снято о вас, сколько стихов посвящено вам, сколько песен спето и сколько подвигов совершено, чтобы покорить ваши сердца! В своем сладком творчестве я тоже не обошла женскую тему, — говорит Елена Так. — В преддверии весны родилась идея создать коллекцию печенья с женские образами. Техника называется акварель по шоколаду. В качестве фона использовала белый шоколад.

Елена Так создает настоящие шедевры (фото из альбома Елены Так)

— Невероятно красиво! Поделитесь рецептом печенья?

— Конечно! Он достаточно простой. Это песочное печенье. К чаю оно будет великолепно.

Праздничное печенье к чаю Возьмите 200 г сливочного масла комнатной температуры, 1 яичный желток, 250 г муки, 120 г сахара и щепоточку ванилина. Муку и сахар смешать, добавить сливочное масло комнатной температуры. Я смешиваю руками до однородной массы. Желток смешать с ванилином и добавить в тесто. Тесто раскатать толщиной примерно 1 см. Вырезанное печенье поместить на противень. Выпекать примерно 15 минут при температуре 180 градусов. Украшать печенье можно сахарной глазурью или шоколадом.

Любоваться акварелью по шоколаду можно бесконечно (фото из альбома Елены Так)

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ» в канун праздника?

— Хочу пожелать женщинам, чтобы ваши глаза всегда излучали радость и счастье, чтобы мужчины продолжали восхищаться вами, любоваться и терять головы от вашей красоты. Пусть вас носят на руках и дарят цветы!

Елена Так: «Желаю женщинам, чтобы мужчины носили их на руках и дарили цветы» (фото из альбома Елены Так)

Ранее Елена Так рассказывала «ФАКТАМ» о своих самых необычных произведениях и поделилась идеями потрясающих тортов.

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