Невероятно красивое и вкусное печенье — новая коллекция сладостей к 8 Марта
Впереди 8 Марта — праздник красоты и нежности. И подарки в этот день дарятся особенные. Это может быть, к примеру, лакомство.
О своей новой коллекции печенья «ФАКТАМ» рассказала американский кондитер Елена Так, которая создает настоящие шедевры.
— Умницы и красавицы, столько фильмов снято о вас, сколько стихов посвящено вам, сколько песен спето и сколько подвигов совершено, чтобы покорить ваши сердца! В своем сладком творчестве я тоже не обошла женскую тему, — говорит Елена Так. — В преддверии весны родилась идея создать коллекцию печенья с женские образами. Техника называется акварель по шоколаду. В качестве фона использовала белый шоколад.
— Невероятно красиво! Поделитесь рецептом печенья?
— Конечно! Он достаточно простой. Это песочное печенье. К чаю оно будет великолепно.
Праздничное печенье к чаю
Возьмите 200 г сливочного масла комнатной температуры, 1 яичный желток, 250 г муки, 120 г сахара и щепоточку ванилина. Муку и сахар смешать, добавить сливочное масло комнатной температуры. Я смешиваю руками до однородной массы. Желток смешать с ванилином и добавить в тесто. Тесто раскатать толщиной примерно 1 см. Вырезанное печенье поместить на противень. Выпекать примерно 15 минут при температуре 180 градусов. Украшать печенье можно сахарной глазурью или шоколадом.
— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ» в канун праздника?
— Хочу пожелать женщинам, чтобы ваши глаза всегда излучали радость и счастье, чтобы мужчины продолжали восхищаться вами, любоваться и терять головы от вашей красоты. Пусть вас носят на руках и дарят цветы!
Ранее Елена Так рассказывала «ФАКТАМ» о своих самых необычных произведениях и поделилась идеями потрясающих тортов.49
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