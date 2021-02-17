«Просто обожаю»: Эктор Хименес-Браво поделился «крутым» рецептом творожной запеканки

Ведущий проекта «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво поделился легким и вкусным рецептом запеканки, тающей во рту

Находящийся в родной Колумбии Эктор Хименес-Браво, предложил, по его словам, вкусный и легкий рецепт творожной запеканки.

Главным инградиентом блюда является творог. Его нужно взять полкилограмма.

В состав входят: 3 яйца, 100 граммов сметаны, 120 граммов меда, 40 граммов изюма, 50 граммов кукурузного крахмала, ванильный сахар по вкусу, щепотка соли и сливочное масло.

Смешать творог, яйца, сметану, мед, крахмал, соль и ванильный сахар в одной миске. Хорошо перемешать и взбить блендером. Засыпать изюм и размешать. Форму для выпекания смазать сливочным маслом. Залить смесь в форму, украсить ягодами. Выпекать в духовке 35 минут при температуре 180 градусов.

«Невероятно вкусный и легкий рецепт. Храните, чтобы побаловать себя и своих близких», — написал кулинар.

Ранее Хименес-Браво поделился рецептом курицы с рататуем.

ПФото Instagram /hectorjimenezbravo

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