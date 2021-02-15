Морковный крем-суп — солнце в тарелке
В холодные дни хочется чего-то горячего. Отличный вариант — супчики. Особенно нежны крем-супы.
Рецептом морковного крем-супа с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар и блогер из Кишинева Мария Кондреа, создавшая на YouTube-канал Cooking Craft, где презентует свои блюда.
— Морковный крем-суп — это вкусно и красиво, — говорит. — А приготовить его несложно.
Морковный крем-суп
Ингредиенты:
- 1 луковица;
- 5 морковок;
- 5 зубчиков чеснока;
- 1 чайная ложка имбиря;
- 3 столовых ложки сливочного масла;
- 3 стакана воды;
- ½ стакана сливок;
- соль по вкусу.
Приготовление:
- Нарежьте лук и морковь.
- Добавьте сливочное масло и лук в кастрюлю и тушите около 5 минут.
- Добавьте измельченный чеснок и имбирь, посолите и тушите примерно 1 мин.
- Добавьте морковь и воду. Варитe, пока морковь не станет мягкой.
- Перемешайте блендером. Добавьте сливки и перемешайте ложкой. Если нужно, добавьте еще соли по вкусу.
- Подавать с тостами или гренками с чесноком.
Приятного аппетита!
— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?
— Желаю счастья, любить друг друга и ценить жизнь!
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Фото из альбома Марии Кондреа60
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