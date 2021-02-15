В холодные дни хочется чего-то горячего. Отличный вариант — супчики. Особенно нежны крем-супы. Рецептом морковного крем-супа с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар и блогер из Кишинева Мария Кондреа, создавшая на YouTube-канал Cooking Craft, где презентует свои блюда.

— Морковный крем-суп — это вкусно и красиво, — говорит. — А приготовить его несложно.

Морковный крем-суп Ингредиенты: 1 луковица;

5 морковок;

5 зубчиков чеснока;

1 чайная ложка имбиря;

3 столовых ложки сливочного масла;

3 стакана воды;

½ стакана сливок;

соль по вкусу. Приготовление: Нарежьте лук и морковь. Добавьте сливочное масло и лук в кастрюлю и тушите около 5 минут. Добавьте измельченный чеснок и имбирь, посолите и тушите примерно 1 мин. Добавьте морковь и воду. Варитe, пока морковь не станет мягкой. Перемешайте блендером. Добавьте сливки и перемешайте ложкой. Если нужно, добавьте еще соли по вкусу. Подавать с тостами или гренками с чесноком. Приятного аппетита!

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Желаю счастья, любить друг друга и ценить жизнь!

Фото из альбома Марии Кондреа

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