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Книга рецептов

Морковный крем-суп — солнце в тарелке

7:31 16 февраля 2021
Морковный суп

В холодные дни хочется чего-то горячего. Отличный вариант — супчики. Особенно нежны крем-супы.

Рецептом морковного крем-супа с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар и блогер из Кишинева Мария Кондреа, создавшая на YouTube-канал Cooking Craft, где презентует свои блюда.

— Морковный крем-суп — это вкусно и красиво, — говорит. — А приготовить его несложно.

Морковный крем-суп

Ингредиенты:

  • 1 луковица;
  • 5 морковок;
  • 5 зубчиков чеснока;
  • 1 чайная ложка имбиря;
  • 3 столовых ложки сливочного масла;
  • 3 стакана воды;
  • ½ стакана сливок;
  • соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Нарежьте лук и морковь.
  2. Добавьте сливочное масло и лук в кастрюлю и тушите около 5 минут.
  3. Добавьте измельченный чеснок и имбирь, посолите и тушите примерно 1 мин.
  4. Добавьте морковь и воду. Варитe, пока морковь не станет мягкой.
  5. Перемешайте блендером. Добавьте сливки и перемешайте ложкой. Если нужно, добавьте еще соли по вкусу.
  6. Подавать с тостами или гренками с чесноком.

Приятного аппетита!

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Желаю счастья, любить друг друга и ценить жизнь!

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Фото из альбома Марии Кондреа

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