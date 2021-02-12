Идеальные десерты ко Дню святого Валентина: авторские рецепты Григория Германа
Кулинарный эксперт, ведущий шоу «Ранок з Україною» (канал «Украина»), любящий муж и отец двух сыновей Григорий Герман признается, что всегда очень серьезно готовится к Дню святого Валентина.
— Я хочу удивить свою вторую половинку, — рассказал «ФАКТАМ» Григорий. — Конечно, жена всегда ждет от меня и сладких подарков. К самому романтичному празднику в году на этот раз я подготовил несколько невероятно вкусных десертов. Их рецепты, уверен, придутся по душе каждой.
Шоколадный фондан с английским соусом
Ингредиенты
Яйца — 2 шт.
Желтки яичные — 4 шт.
Шоколад — 80 г
Сливочное масло — 50 г
Сахар — 100 г (50\50)
Какао — 0,5 ч. ложки
Молоко — 400 мл
Мука — 30 г
Ваниль
Бренди — 2 ст. ложки
Приготовление
Поставить нагреваться водяную баню. Растопить на ней шоколад, сливочное масло и сахар, перемешать до однородности и снять с огня. Постепенно замешивать тесто. Сначала вбить в шоколадно-масляную смесь одно яйцо, перемешать и добавить половину муки и половину какао. Снова хорошо перемешать и вбить второе яйцо, а также всыпать оставшуюся муку и какао. Перемешать венчиком до однородности. Отставить тесто остывать. Затем смазать сливочным маслом формы для запекания и присыпать какао, залить тесто и отправить в духовку, разогретую до 210 градусов, на 12 минут.
Для английского соуса нужно отделить желтки от белков. Поставить молоко нагреваться в сотейнике. Желтки смешать с сахаром, добавить немного горячего молока, перемешать и влить желтки в молоко.
Заварить крем, не забыв добавить ваниль, а после влить немного ароматного алкоголя.
Апельсиновый мильфей
Ингредиенты
Слоеное тесто — 500 г
Сахарная пудра — 200 г
Апельсин — 1 шт.
Сливки 30% - 300 мл
Ягоды — 100 г
Мята
Ваниль
Приготовление
Размороженное слоеное тесто раскатать тонким слоем и вырезать сердечки с помощью формочек. Выложить сердечки на пергамент, а сверху прикрыть еще одним отрезком бумаги. Отправить коржики в духовку, разогретую до 170 градусов, на 20 минут.
Тем временем приготовить крем. В большую миску влить сливки, добавить сахарную пудру, ваниль и цедру апельсина. Взбить до густоты с помощью миксера. Переложить крем в кондитерский мешок.
Остывшие коржики по одному выложить на блюдо, сверху смазать кремом и добавить ягоды. Таких должно быть три слоя. Украсить блюдо ягодами и мятой.
Ранее португальский кулинар Натали Рошка рассказала «ФАКТАМ», как приготовить ко Дню святого Валентина праздничные панкейки. А идеями легких праздничных салатов для тех, кто ограничивает себя в сладком, с «ФАКТАМИ» поделилась певица и кулинарный блогер Анна Конда.
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