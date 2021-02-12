Идеальные десерты ко Дню святого Валентина: авторские рецепты Григория Германа

Кулинарный эксперт, ведущий шоу «Ранок з Україною» (канал «Украина»), любящий муж и отец двух сыновей Григорий Герман признается, что всегда очень серьезно готовится к Дню святого Валентина.

— Я хочу удивить свою вторую половинку, — рассказал «ФАКТАМ» Григорий. — Конечно, жена всегда ждет от меня и сладких подарков. К самому романтичному празднику в году на этот раз я подготовил несколько невероятно вкусных десертов. Их рецепты, уверен, придутся по душе каждой.

Шоколадный фондан с английским соусом Ингредиенты Яйца — 2 шт. Желтки яичные — 4 шт. Шоколад — 80 г Сливочное масло — 50 г Сахар — 100 г (50\50) Какао — 0,5 ч. ложки Молоко — 400 мл Мука — 30 г Ваниль Бренди — 2 ст. ложки Приготовление Поставить нагреваться водяную баню. Растопить на ней шоколад, сливочное масло и сахар, перемешать до однородности и снять с огня. Постепенно замешивать тесто. Сначала вбить в шоколадно-масляную смесь одно яйцо, перемешать и добавить половину муки и половину какао. Снова хорошо перемешать и вбить второе яйцо, а также всыпать оставшуюся муку и какао. Перемешать венчиком до однородности. Отставить тесто остывать. Затем смазать сливочным маслом формы для запекания и присыпать какао, залить тесто и отправить в духовку, разогретую до 210 градусов, на 12 минут. Для английского соуса нужно отделить желтки от белков. Поставить молоко нагреваться в сотейнике. Желтки смешать с сахаром, добавить немного горячего молока, перемешать и влить желтки в молоко. Заварить крем, не забыв добавить ваниль, а после влить немного ароматного алкоголя.

Апельсиновый мильфей Ингредиенты Слоеное тесто — 500 г Сахарная пудра — 200 г Апельсин — 1 шт. Сливки 30% - 300 мл Ягоды — 100 г Мята Ваниль Приготовление Размороженное слоеное тесто раскатать тонким слоем и вырезать сердечки с помощью формочек. Выложить сердечки на пергамент, а сверху прикрыть еще одним отрезком бумаги. Отправить коржики в духовку, разогретую до 170 градусов, на 20 минут. Тем временем приготовить крем. В большую миску влить сливки, добавить сахарную пудру, ваниль и цедру апельсина. Взбить до густоты с помощью миксера. Переложить крем в кондитерский мешок. Остывшие коржики по одному выложить на блюдо, сверху смазать кремом и добавить ягоды. Таких должно быть три слоя. Украсить блюдо ягодами и мятой.

Ранее португальский кулинар Натали Рошка рассказала «ФАКТАМ», как приготовить ко Дню святого Валентина праздничные панкейки. А идеями легких праздничных салатов для тех, кто ограничивает себя в сладком, с «ФАКТАМИ» поделилась певица и кулинарный блогер Анна Конда.

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