27.73 / 27.97 33.39 / 33.81
Киев: -6
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Книга рецептов

«После этого атеисты поверят в Бога»: Клопотенко поделился секретом «божественного» пирога

17:56 10 февраля 2021
«После этого атеисты поверят в Бога»: Клопотенко поделился секретом «божественного» пирога

Известный в Украине кулинар Евгений Клопотенко предложил по-новому взглянуть на привычный нам яблочный пирог и рассказал, как приготовить его с… молочным сыром

Ресторатор и победитель шоу «МастерШеф» Евгений Клопотенко, который ранее шокировал признаниями о своих амурных экспериментах, не прекращает кулинарные изобретения. Одним из новаторских рецептов он поделился с фолловерами в Instagram.

«Атеисты поверят в Бога после того, як попробуют этот пирог. Да что там атеисты — даже Бог, если съест кусочек, поверит в себя. Потому что это до божественного просто, вкусно и гениально», — сделал он завлекающее предисловие.

Главным ингридиендом блюда, который «тупо изменил правила игры», оказался молочный сыр, который нужно выложить на пропитанные маслом кубики яблок.

В качестве основы для пирога Клопотенко предлагает взять обычное листовое тесто, которое можно купить в супермаркете.

Напомним, на днях известный кулинар повеселил фолловеров рассказом о том, как готовил… член оленя.

Фото Instagram Евгения Клопотенко

55

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
алла пугачева

«Мне позвонила Алла Пугачева»: разозленный российский актер рассказал про инцидент

Санта Димопулос

Санта Димопулос обратилась к решившей сменить номер телефона Оксане Марченко

Ксения Мишина

Заспанная Мишина опубликовала постельное селфи с Эллертом

галкины

«Я папочке своему не вру»: Лиза Галкина «сделала конфету» для отца

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер