«После этого атеисты поверят в Бога»: Клопотенко поделился секретом «божественного» пирога

Известный в Украине кулинар Евгений Клопотенко предложил по-новому взглянуть на привычный нам яблочный пирог и рассказал, как приготовить его с… молочным сыром

Ресторатор и победитель шоу «МастерШеф» Евгений Клопотенко, который ранее шокировал признаниями о своих амурных экспериментах, не прекращает кулинарные изобретения. Одним из новаторских рецептов он поделился с фолловерами в Instagram.

«Атеисты поверят в Бога после того, як попробуют этот пирог. Да что там атеисты — даже Бог, если съест кусочек, поверит в себя. Потому что это до божественного просто, вкусно и гениально», — сделал он завлекающее предисловие.

Главным ингридиендом блюда, который «тупо изменил правила игры», оказался молочный сыр, который нужно выложить на пропитанные маслом кубики яблок.

В качестве основы для пирога Клопотенко предлагает взять обычное листовое тесто, которое можно купить в супермаркете.

Напомним, на днях известный кулинар повеселил фолловеров рассказом о том, как готовил… член оленя.

Фото Instagram Евгения Клопотенко

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