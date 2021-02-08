Малиновое сердечко ко Дню святого Валентина – легкий рецепт ягодного желе

День святого Валентина — прекрасный повод для того, чтобы открыть для себя новый вкус счастья. Один из вариантов — малиновое желе. Приготовить его легко и просто. Особенно красиво будет смотреться желейный торт в виде сердца. Рецептом его приготовления с «ФАКТАМИ» поделилась английский кондитер и кулинарный блогер Алина Полет.

— Сейчас в тренде легкие фруктовые десерты с минимальным содержанием сахара, — говорит Алина Полет. — Прекрасная идея — приготовить ко Дню святого Валентина ягодное желейное сердечко. Поделюсь его рецептом.

Малиновое желе Ингредиенты: 400 г свежей или замороженной малины;

60 г белого сахара;

5 г желатина + 25 мл холодной воды. Приготовление: Смешать в кастрюле малину и сахар.

Поставить на слабый огонь и варить 5−10 минут до размягчения.

Желатин развести в холодной воде.

Пропустить малину через мелкое сито, затем добавить растопленный желатин.

Вылить желе в небольшую силиконовую форму в виде сердца. Поместить в холодильник на 4−5 часов, желательно на ночь. И приятного аппетита!

— Как декорировать десерт?

— Украсьте его ягодами и листиками мяты.

— Что бы вы пожелали читателям в канун праздника влюбленных?

— Если вы тратите слишком много времени на осуждение людей, у вас нет времени любить их. Любовь — самое прекрасное чувство на Земле! Любите и будьте любимы!

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Фото из альбома Алины Полет

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