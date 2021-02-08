Малиновое сердечко ко Дню святого Валентина – легкий рецепт ягодного желе
День святого Валентина — прекрасный повод для того, чтобы открыть для себя новый вкус счастья. Один из вариантов — малиновое желе. Приготовить его легко и просто. Особенно красиво будет смотреться желейный торт в виде сердца.
Рецептом его приготовления с «ФАКТАМИ» поделилась английский кондитер и кулинарный блогер Алина Полет.
— Сейчас в тренде легкие фруктовые десерты с минимальным содержанием сахара, — говорит Алина Полет. — Прекрасная идея — приготовить ко Дню святого Валентина ягодное желейное сердечко. Поделюсь его рецептом.
Малиновое желе
Ингредиенты:
- 400 г свежей или замороженной малины;
- 60 г белого сахара;
- 5 г желатина + 25 мл холодной воды.
Приготовление:
Смешать в кастрюле малину и сахар.
Поставить на слабый огонь и варить 5−10 минут до размягчения.
Желатин развести в холодной воде.
Пропустить малину через мелкое сито, затем добавить растопленный желатин.
Вылить желе в небольшую силиконовую форму в виде сердца. Поместить в холодильник на 4−5 часов, желательно на ночь.
И приятного аппетита!
— Как декорировать десерт?
— Украсьте его ягодами и листиками мяты.
— Что бы вы пожелали читателям в канун праздника влюбленных?
— Если вы тратите слишком много времени на осуждение людей, у вас нет времени любить их. Любовь — самое прекрасное чувство на Земле! Любите и будьте любимы!
Читайте также: Аппетитные панкейки ко Дню святого Валентина
Фото из альбома Алины Полет15
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter