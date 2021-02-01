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Книга рецептов

Аппетитные панкейки ко Дню святого Валентина

7:28 2 февраля 2021
панкейк

День святого Валентина уже не за горами. И если вы верите в любовь, это повод его обязательно отметить. Кто-то пойдет в ресторан, кто-то отпразднует дома. Одна из лучших идей — приготовить панкейки, которые ассоциируются с семейным счастьем. Чтобы они вышли такие красивые и аппетитные, как на фото, важно готовить их не на глазок, а точно следуя рецепту.

О том, как приготовить праздничные панкейки, «ФАКТАМ» рассказала португальский кулинар Натали Рошка.

— Панкейки — это очень вкусно, — говорит Натали Рошка. — А приготовить их можно легко и просто. Поделюсь рецептом.

Праздничные панкейки

Ингредиенты из расчета на 25−28 панкейков:

  • 4 яйца;
  • 120 г сахара;
  • 5 г соли;
  • 40 г растительного масла;
  • 20 г размягченного сливочного масла;
  • 500 г молока;
  • 450 г муки;
  • 20 г разрыхлителя.

Приготовление:

В небольшой емкости взбиваем яйцо, добавляем сахар и соль. Перемешиваем с помощью миксера или венчика до однородного состояния. Добавляем молоко, растительное и сливочное масло — и снова перемешиваем. Просейте муку и разрыхлитель — и снова хорошо перемешайте. Нагреваем сковородку с антипригарным покрытием (смазывать маслом не нужно, так как тесто уже содержит масло) и с помощью половника наливаем небольшое количество теста (как для блинчиков). Как только начнут лопаться пузырьки, переверните панкейк и жарьте еще несколько секунд. Подавайте с медом и ягодами!

— А как лучше декорировать панкейки ко Дню святого Валентина?

— Можно из панкейков формой (или просто ножом) вырезать сердечки и подавать со взбитыми сливками и клубникой. Самое главное — делайте это с любовью.

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ» накануне праздника?

— Желаю каждому любить и быть любимым.

Фото из альбома Натали Рошки

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