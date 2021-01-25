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Книга рецептов

Очень вкусный салат в бокале — с виноградом и куриным филе

7:32 26 января 2021
салат в бокале

Салаты любят взрослые и дети. Да и готовятся они быстро и просто.

Идеей салата в бокале — с виноградом и куриным филе — с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова.

— Мне нравится открывать для себя новые вкусы, — говорит Элла Иванова. — Виноград, куриное филе, фета, лук и руккола — по-моему, очень удачное сочетание.

Салат с куриным филе и виноградом

Ингредиенты:

  • 200 г винограда (без косточек);
  • 200 г куриного филе;
  • 1 луковица;
  • 50 г феты;
  • руккола (по вкусу).

Для заправки:

  • 2 столовые ложки растительного масла;
  • половина чайной ложки соли;
  • 1 чайная ложка сахара;
  • 1 столовая ложка лимонного сока;
  • 1 чайная ложка горчицы или каперсы.

Приготовление:

Куриное филе отвариваем в подсоленной воде. Зелень промываем и просушиваем.

Маринуем лук, нарезаем тонкими полукольцами. Добавляем соль, сахар, лимонный сок, уксус. Даем постоять 5 минут.

Для заправки соединяем все ингредиенты. Добавляем куриное филе, рукколу, виноград, лук и сыр. Все аккуратно перемешиваем. Раскладываем по бокалам. Приятного аппетита!

— Можно ли заменить рукколу другой зеленью?

— Конечно! Это дело вкуса.

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Самое главное — терпения и мудрости. И никогда не падать духом!

Ранее Элла Иванова рассказала «ФАКТАМ», как приготовить картофель, фаршированный сельдью с луком.

Фото из альбома Эллы Ивановой

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