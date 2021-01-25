Очень вкусный салат в бокале — с виноградом и куриным филе
Салаты любят взрослые и дети. Да и готовятся они быстро и просто.
Идеей салата в бокале — с виноградом и куриным филе — с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова.
— Мне нравится открывать для себя новые вкусы, — говорит Элла Иванова. — Виноград, куриное филе, фета, лук и руккола — по-моему, очень удачное сочетание.
Салат с куриным филе и виноградом
Ингредиенты:
- 200 г винограда (без косточек);
- 200 г куриного филе;
- 1 луковица;
- 50 г феты;
- руккола (по вкусу).
Для заправки:
- 2 столовые ложки растительного масла;
- половина чайной ложки соли;
- 1 чайная ложка сахара;
- 1 столовая ложка лимонного сока;
- 1 чайная ложка горчицы или каперсы.
Приготовление:
Куриное филе отвариваем в подсоленной воде. Зелень промываем и просушиваем.
Маринуем лук, нарезаем тонкими полукольцами. Добавляем соль, сахар, лимонный сок, уксус. Даем постоять 5 минут.
Для заправки соединяем все ингредиенты. Добавляем куриное филе, рукколу, виноград, лук и сыр. Все аккуратно перемешиваем. Раскладываем по бокалам. Приятного аппетита!
— Можно ли заменить рукколу другой зеленью?
— Конечно! Это дело вкуса.
— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?
— Самое главное — терпения и мудрости. И никогда не падать духом!
Ранее Элла Иванова рассказала «ФАКТАМ», как приготовить картофель, фаршированный сельдью с луком.
Фото из альбома Эллы Ивановой
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