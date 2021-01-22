Голливудская звезда Дженнифер Гарнер поделилась видеорецептом печенья-булочек

Голливудская актриса Дженнифер Гарнер, которая любит самостоятельно готовить, поделилась у себя в Instagram видеорецептом печенья-булочек, которые идеально подойдут для завтрака. 48-летняя мать троих детей говорит, что дочки и сын часто делают это блюдо вместе с ней.

Для рецепта потребуется полтора стакана обычной муки и полтора стакана специальной муки для тортов (ее можно приготовить самим, досыпав к неполному стакану пшеничной муки 2 столовыми ложками кукурузного крахмала).

Также необходимо взять четверть стакана сахара, две столовые ложки пекарского порошка, щепотку соли, четверть столовой ложки кардамона или корицы, 227 граммов разрезанного на кусочки сливочного масла и полтора стакана пахты.

Пахту можно заменить обезжиренным кефиром, йогуртом, молочной сывороткой или стаканом обычного молока, смешанным со столовой ложкой лимонного сока или уксуса.

Нагреть духовку до 190 градусов и выстелить два противня пергаментной бумагой. Хорошо перемешать вместе муку, сахар, пекарский порошок, соль, кардамон или корицы. Добавить к смеси охлажденные кусочки масла и вымешать его руками или двумя ножами — так, чтобы получилась крошка разных размеров, от песчинки и до горошины. На этом этапе можно также добавить примерно полстакана шоколадной стружки или ягод (свежие или замороженные).

Постепенно влить пахту, аккуратно перемешивая смесь, пока на дне миски не останется кусочков муки. Если тесто будет казаться слишком сухим, можно подлить еще немного пахты.

Сформировать руками в миске тесто так, чтобы оно напоминало буханку хлеба. Отделять от него куски и укладывать на противни на расстоянии примерно двух с половиной сантиметров друг от друга.

Выпекать 20−25 минут. Вытащить из духовки и дать остыть в течение 10 минут.

Гарнер, звезда фильмов «Сорвиголова», «Перл Харбор», «Джуно», «Даллаский клуб покупателей», была замужем за актером Беном Аффлеком. Они поженились в 2005 году и расстались в 2015-м, окончательно оформив развод лишь три года спустя.

Их старшей дочери Вайолет 14 лет, младшей Серафине — 11, а сыну Сэмюэлю — восемь.

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Фото Instagram



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