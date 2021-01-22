Идеальный салат для похудения: советы от Оли Цибульской

Популярная певица Оля Цибульская, похудевшая на 15 килограммов, раскрыла секрет своей отличной формы. Артистка призналась, что придерживается диеты, разработанной специально для нее диетологом. После сытных праздничных застолий актуально разгрузить организм, переключившись на легкие и полезные блюда.

Оля Цибульская поделилась рецептом идеального салата для похудения.

«Мы приготовим блюдо, которое немного разгрузит нас после всех рождественских праздников. Это один из тех салатов, который помогает держать себя в форме, потому что на 100 граммов блюда буквально 124 калории», — поделилась Оля Цибульская в программе «Ранок з Україною» (канал «Украина»).

Для салата по рецепту звезды понадобятся:

Слабосоленая красная рыба — 100 г

Апельсин — 150 г

Твердый сыр — 50 г

Оливки — 30 г

Сметана 15% - 2 ст.л.

Красная икра — 1 ч.л.

Слабосоленую красную рыбу нарезать кубиками, добавить оливки и апельсин. Натереть сыр. Смешать все ингредиенты и заправить сметаной. Готовый салат выложить на тарелку и украсить остатками тертого сыра и красной икрой. Наслаждайтесь с пользой для здоровья и фигуры!

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