Сказочно вкусный «Наполеон» к старому Новому году: праздники продолжаются!

Домашний торт «Наполеон» — непременный атрибут праздника. Эта традиция для многих родом из детства. Подается торт в финале застолья и словно является подтверждением того, что жизнь удалась. Так почему же не ощутить эту радость бытия вновь и не испечь «Наполеон» на старый Новый год? Им с удовольствием полакомятся и взрослые, и дети. Легким рецептом торта с «ФАКТАМИ» поделилась кондитер из Чернигова Леся Луценко.

— Во многих европейских странах есть десерты из слоеного теста с кремом, — говорит Леся Луценко. — Один из самых популярных — торт «Наполеон». Его мы любим с раннего детства.

— Но приготовить «Наполеон» решится не каждая хозяйка. Кажется, что это очень сложно…

— Я поделюсь рецептом, который развеет этот стереотип. Думаю, вы воспользуетесь им не раз.

Торт «Наполеон» Интредиенты для теста: мука — 300 г;

масло сливочное 82% жирности — 225 г;

желтки — 45 г;

вода — 70 г;

водка или коньяк — 40 г;

соль 1/3 чайной ложки. Вода, алкоголь, желтки и масло должны быть холодными. Приготовление: Воду, алкоголь и желтки смешать и поместить в холодильник. Нарезать маленькими кубиками масло и добавить муку и соль. Миксером насадкой «венчик» вмешать масло в муку до состояния хлебной крошки. (Если нет миксера, можно заморозить масло и натереть его на терке. Чтобы масло лучше терлось и не прилипало к терке, кусочек надо постоянно макать в муку.) Затем достать из холодильника приготовленные жидкие ингредиенты и влить в масляно-мучную смесь. Вилкой быстро перемешать. Важно, чтобы масло не начало таять. Разделить тесто на 14 равных частей и скатать из них шарики (я взвешиваю каждый кусочек, чтобы коржи были одинаковыми). Накрыть пленкой и поставить в холодильник. Первые коржи выпекать можно сразу. Раскатываю на силиконизированном пергаменте и вырезаю кондитерским кольцом диаметром 20 см. Обрезки оставляю на месте и выпекаю с коржом. Из них потом делаю крошку для обсыпки. Коржи прокалываю густо вилкой, чтобы не вздувались. Если нет кондитерского кольца, можно подобрать тарелку нужного диаметра и вырезать при помощи тарелки и ножа. Выпекать в разогретой до 200 °C духовке до золотистого цвета. Пока выпекается корж, я раскатываю другой. Нужно учитывать, что при выпечке коржи уменьшаются в размере на 1−2 см. Ингредиенты для крема: молоко — 1125 г;

яйца — 3 шт;

мука — 75 г;

масло сливочное 82% - 150 г;

сахар — 240 г;

соль (по вкусу);

ваниль, лимонная цедра, цедра лайма (по вкусу). Приготовление: Молоко с ванилином и цедрой цитрусовых поставить на плиту и довести до кипения (посуда, в которой греется молоко, должна быть гораздо большего размера, чем нужно молока, в дальнейшем мы будем смешивать в ней все ингредиенты и заваривать крем). Смешать муку и сахар. Добавить яйца и быстро растереть венчиком. Когда молоко закипит, влить немного молока в яично-сахарно-мучную смесь и быстро перемешать. Затем вылить эту массу в кипящее молоко и, постоянно помешивая, заварить крем. (Если смесь выливали в кипящее молоко, то крем заваривается очень быстро.) Крем заварить до появления первых признаков закипания. Снять с огня и сразу добавить масло, нарезанное кубиками, размешать его в горячем креме до полного растворения. Крем можно так и оставить, но я предпочитаю посолить его. Соль является натуральным усилителем вкуса и в данном случае делает вкус крема более пикантным. Здесь я ориентируюсь только на свой вкус и солю небольшими щепотками, каждый раз хорошо размешивая венчиком и пробуя. Когда вкус начнет меняться и уйдет излишняя сладость, соль можно больше не добавлять.

— Осталось собрать торт. Наверное, в этом деле тоже есть немало нюансов?

— Я люблю «Наполеон» нежным и тающим, поэтому собираю его сразу же с горячим кремом и выстаиваю торт 8 часов. Если хотите более хрустящий эффект, крем надо остудить, накрыв пленкой «в контакт», до полного остывания в холодильнике. Собирать торт советую за 2−3 часа до подачи, дополняя холодным кремом.

Если использовать горячий крем, то нужно собирать торт на кондитерском раздвижном кольце или кольце подходящего размера. Если его нет, используйте холодный крем.

— Как посоветуете декорировать торт?

— Традиционно он не требует особого декора и подается лишь посыпанным крошкой, но при желании можно его дополнить сезонными фруктами и ягодами, сладостями, листочками мяты. Например, к зимним праздникам можно декорировать торт маленькими пряничками, дольками мандарина, зернышками граната, веточками розмарина, карамельками в виде посоха. Сахарная пудра создаст эффект снега.

— А как правильно хранить торт и каков его срок годности?

— Храниться торт должен обязательно в холодильнике и желательно в коробке, чтобы он не впитал в себя посторонние запахи (рыбы, сыра, копченого мяса), которые могут испортить впечатление от десерта. Срок — не больше 72 часов с момента сборки. Но если боитесь не съесть торт, можете разрезать его на кусочки, упаковать в пищевую пленку и заморозить. Размораживать каждый кусочек надо через холодильник. Например, если вечером кусочек торта достать из морозилки и положить в холодильник, то наутро можно наслаждаться лакомством с любимым кофе или чаем.

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Будьте креативными, готовьте с удовольствием! Пусть наступивший год принесет вам много приятных моментов.

Фото из альбома Леси Луценко

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