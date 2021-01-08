Воздушные оладьи и банановый хлеб – названы самые популярные рецепты в период пандемии

В 2020 году на карантине, который ввели из-за пандемии коронавируса, многие вынужденные сидеть дома люди начали осваивать азы кулинарии. На сайте рецептов BBC Food в минувшем году был небывалый наплыв посетителей. В среднем его посещали 3,4 миллиона человек в неделю, что стало рекордным показателем за двадцать лет. Самым популярным, как сообщается на сайте, стал рецепт воздушных американских оладьев. Второе место занял банановый хлеб.

Приводим оба рецепта, покорившие скучавших на карантине британцев.

Воздушные американские оладьи

Потребуется 135 граммов муки, 1 чайная ложка пекарского порошка, половина чайной ложки соли, 2 столовых ложки сахарной пудры, 130 миллилитров молока, одно большое, слегка взбитое яйцо. А также две столовые ложки растопленного и немного охлажденного сливочного или же оливкового масла, а также еще дополнительно масло для жарки.

В большую миску просеять муку, пекарский порошок, соль и сахарную пудру. В отдельной посуде взбить вместе молоко и яйца, а затем вмешать туда сливочное масло. Вылить молочную смесь в мучную и взбить вилкой до гладкости. Дать тесту постоять несколько минут.

Нагрейте сковородку на среднем огне с добавлением масла. Зачерпните тесто и выложите на сковородку — если позволяет размер сковороды, можно жарить сразу по две оладьи. Тесто будет казаться густым, но так оно и должно быть. Подождите, пока верх блина не начнет пузыриться, затем переверните его. Жарить до тех пор, пока обе стороны не станут золотисто-коричневыми, а оладья поднимется, достигнув толщины около одного сантиметра. Вкуснее всего есть их свежеприготовленными. Подавать с кленовым сиропом или маслом.

Банановый хлеб

Понадобится 285 граммов муки, чайная ложка пищевой соды, половина чайной ложки соли, 110 граммов сливочного масла (плюс еще немного для смазки формы), 225 граммов сахарной пудры, два яйца, четыре спелых и размятых в пюре банана, 85 миллилитров пахты (или же обычного молока, смешанного с 11/2 чайной ложки лимонного сока или уксуса), чайная ложка экстракта ванили.

Нагреть духовку до 180 градусов. Просеять муку, соду и соль в большую миску. В отдельной миске смешать взбить вместе сливочное масло и сахар до светлой и пушистой консистенции. Добавить яйца, бананы, пахту и экстракт ванили и хорошо перемешать. Затем добавить к этому мучную смесь.

Смазать маслом прямоугольную форму размером примерно 20 на 12,5 сантиметров. Вылить в нее смесь. Печь около часа до золотисто-коричневого цвета. Вытащить из духовки и дать остыть в течение нескольких минут. Перевернуть на решетку и окончательно дать остыть перед подачей.



Фото BBC Food

72

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter