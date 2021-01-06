Потрясающая рождественская кутья из риса: рецепт Алексея Суханова



Популярный телеведущий и кулинарный эксперт Алексей Суханов признался «ФАКТАМ», что Рождество — один из его самых любимых праздников.

— Я люблю все приготовления, которые сопровождают этот день, — рассказал ведущий ток-шоу «Говорить Україна» (канал «Украина»). — Обычно встаю рано утром, когда солнце только восходит, и начинаю готовить кутью. Кстати, я стал это делать всего несколько лет назад — до этого пробовал кутью исключительно в гостях. Но запах и вкус блюда, приготовленного самим, не сравнить ни с чем. В этом есть что-то интимное, сокровенное. Я не очень люблю пшеничную кашу, поэтому моя кутья готовится из риса. Но это совершенно не отражается на ее потрясающем аромате!

Рождественская рисовая кутья

Ингредиенты:

Рис — 500 г

Миндаль — 200 г

Изюм — 500 г

Сахарная пудра — 50−100 г

Корица

Гвоздика

Соль

Приготовление:

Рис промыть несколько раз, залить холодной водой и довести до кипения. Затем слить воду и промыть холодной водой.

Доведенный до кипения и промытый рис залить холодной водой в соотношении 1:3 и варить до готовности, не мешая. Когда рис сварится, воду слить, рис охладить.

Миндаль обдать кипятком, растереть с сахаром с добавлением небольшого количества кипяченной холодной воды.

Изюм замочить в кипятке на 5−7 минут. Затем слить воду.

Гвоздику и корицу измельчить с помощью блендера или кофемолки.

Все ингредиенты смешать, добавить молотую корицу и гвоздику, очень хорошо перемешать.

Выложить кутью на тарелку и посыпать сахарной пудрой.