Ульяна Супрун поделилась секретами здоровой кутьи
Бывший и. о. главы Минздрава Ульяна Супрун, данные об отъезде которой из Украины оказались фейком, раскрыла украинцам секрет максимально здоровой, по ее оценке, рождественской кутьи. О нем она рассказала на своем персональном сайте.
Прежде всего не стоит лить в блюдо много меда, который медик считает не намного полезнее и естественнее свекольного сахара. Важно помнить, что в сухофруктах и изюме сахара и так достаточно.
Пшеницу следует хорошо промывать, ведь если ее не замочить, варить злак придется долго. К тому же пшеница, как и другие злаки и злаковые крупы, имеет на себе остатки фунгицидов — противогрибкового яда.
«Нам он (яд. — Авт.) не нужен. Поэтому лучше промыть пшеницу перед замачиванием, или поменять воду через час», — советует медик.
Орехи замачивать не нужно, а вот промыть их тоже не помешает.
Также Супрун посоветовала, как сделать пшеницу мягкой и сладкой. Для этого зерна нужно промыть и немного прорастить. Например, заверните семена во влажное кухонное полотенце. Так зерно начнет генерировать из крахмала декстраны и сахар, то есть станет слаще. А белок зерна получится влажным и более доступным для пищеварения, потому что из крепко сбитого ковалентными связями комка он превратится в живые отдельные белки в коллоидном состоянии.
«А чтобы не разграничивать разные идентичности украинцев, попробуйте добавить в кутью замороженных вишен и черники. Они будут идентифицироваться с Полесьем, Волынью, Югом и Слобожанщиной и будут иметь общую для всех ценность: клетчатку, витамины, полифенолы и антиоксиданты», — подсказала популярный блогер.
Напомним, ранее «фирменным» рецептом праздничного рождественского блюда поделилась актриса Ольга Сумская.28
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