Бывший и. о. главы Минздрава Ульяна Супрун, данные об отъезде которой из Украины оказались фейком, раскрыла украинцам секрет максимально здоровой, по ее оценке, рождественской кутьи. О нем она рассказала на своем персональном сайте.

Прежде всего не стоит лить в блюдо много меда, который медик считает не намного полезнее и естественнее свекольного сахара. Важно помнить, что в сухофруктах и изюме сахара и так достаточно.

Пшеницу следует хорошо промывать, ведь если ее не замочить, варить злак придется долго. К тому же пшеница, как и другие злаки и злаковые крупы, имеет на себе остатки фунгицидов — противогрибкового яда.

«Нам он (яд. — Авт.) не нужен. Поэтому лучше промыть пшеницу перед замачиванием, или поменять воду через час», — советует медик.

Орехи замачивать не нужно, а вот промыть их тоже не помешает.

Также Супрун посоветовала, как сделать пшеницу мягкой и сладкой. Для этого зерна нужно промыть и немного прорастить. Например, заверните семена во влажное кухонное полотенце. Так зерно начнет генерировать из крахмала декстраны и сахар, то есть станет слаще. А белок зерна получится влажным и более доступным для пищеварения, потому что из крепко сбитого ковалентными связями комка он превратится в живые отдельные белки в коллоидном состоянии.

«А чтобы не разграничивать разные идентичности украинцев, попробуйте добавить в кутью замороженных вишен и черники. Они будут идентифицироваться с Полесьем, Волынью, Югом и Слобожанщиной и будут иметь общую для всех ценность: клетчатку, витамины, полифенолы и антиоксиданты», — подсказала популярный блогер.

Напомним, ранее «фирменным» рецептом праздничного рождественского блюда поделилась актриса Ольга Сумская.

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