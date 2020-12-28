Картофель, фаршированный сельдью с луком: праздничный рецепт
Конечно, праздничный стол ассоциируется с салатами и другими экзотическими закусками. Но, поверьте, если подать селедочку с картошкой в мундире и маринованным лучком, многие отдадут предпочтение этому трио.
Кулинар из Кривого Рога Элла Иванова советует фаршировать картофель селедкой с луком и все это подать со свежей зеленью.
— Такое блюдо никого не оставит равнодушным, а готовится оно довольно просто.
— Поделитесь рецептом?
— Конечно!
Фаршированный картофель
500 г картофеля
300 г сельди
Укроп
Лук зеленый
Соль
Для маринования лука
1 большая луковица
Соль
Сахар
Масло растительное
Сок лимона
Картофель отвариваем в мундире. Еще теплым очищаем, разрезаем вдоль и удаляем середину. Добавляем специи и укроп. Перемешиваем и даем постоять. Пару капель оливкового масла.
Филе сельди нарезаем кубиком. Лук — полукольцами, добавляем все ингредиенты. Оставляем на 15 минут.
Фаршируем картошку луком и сельдью. Украшаем зеленью.
— Все гениальное просто.
— Да, это очень вкусно. Приготовьте, не пожалеете.
Ранее Элла Иванова поделилась с «ФАКТАМИ» рецептом изумительного новогоднего салата, посоветовав заменить майонез сметанным соусом с чесноком.
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Фото из альбома Эллы Ивановой
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