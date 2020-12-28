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Книга рецептов

Картофель, фаршированный сельдью с луком: праздничный рецепт

7:29 30 декабря 2020
картофель с сельдью

Конечно, праздничный стол ассоциируется с салатами и другими экзотическими закусками. Но, поверьте, если подать селедочку с картошкой в мундире и маринованным лучком, многие отдадут предпочтение этому трио.

Кулинар из Кривого Рога Элла Иванова советует фаршировать картофель селедкой с луком и все это подать со свежей зеленью.

— Такое блюдо никого не оставит равнодушным, а готовится оно довольно просто.

— Поделитесь рецептом?

— Конечно!

Фаршированный картофель

500 г картофеля

300 г сельди

Укроп

Лук зеленый

Соль

Для маринования лука

1 большая луковица

Соль

Сахар

Масло растительное

Сок лимона

Картофель отвариваем в мундире. Еще теплым очищаем, разрезаем вдоль и удаляем середину. Добавляем специи и укроп. Перемешиваем и даем постоять. Пару капель оливкового масла.

Филе сельди нарезаем кубиком. Лук — полукольцами, добавляем все ингредиенты. Оставляем на 15 минут.

Фаршируем картошку луком и сельдью. Украшаем зеленью.

— Все гениальное просто.

— Да, это очень вкусно. Приготовьте, не пожалеете.

Ранее Элла Иванова поделилась с «ФАКТАМИ» рецептом изумительного новогоднего салата, посоветовав заменить майонез сметанным соусом с чесноком.

Читайте также: Очень простой и вкусный датский салат к Новому году и Рождеству

Фото из альбома Эллы Ивановой

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