Картофель, фаршированный сельдью с луком: праздничный рецепт

Конечно, праздничный стол ассоциируется с салатами и другими экзотическими закусками. Но, поверьте, если подать селедочку с картошкой в мундире и маринованным лучком, многие отдадут предпочтение этому трио.

Кулинар из Кривого Рога Элла Иванова советует фаршировать картофель селедкой с луком и все это подать со свежей зеленью.

— Такое блюдо никого не оставит равнодушным, а готовится оно довольно просто.

— Поделитесь рецептом?

— Конечно!

Фаршированный картофель 500 г картофеля 300 г сельди Укроп Лук зеленый Соль Для маринования лука 1 большая луковица Соль Сахар Масло растительное Сок лимона Картофель отвариваем в мундире. Еще теплым очищаем, разрезаем вдоль и удаляем середину. Добавляем специи и укроп. Перемешиваем и даем постоять. Пару капель оливкового масла. Филе сельди нарезаем кубиком. Лук — полукольцами, добавляем все ингредиенты. Оставляем на 15 минут. Фаршируем картошку луком и сельдью. Украшаем зеленью.

— Все гениальное просто.

— Да, это очень вкусно. Приготовьте, не пожалеете.

Ранее Элла Иванова поделилась с «ФАКТАМИ» рецептом изумительного новогоднего салата, посоветовав заменить майонез сметанным соусом с чесноком.

Читайте также: Очень простой и вкусный датский салат к Новому году и Рождеству

Фото из альбома Эллы Ивановой



105

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter