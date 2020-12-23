Григорий Герман поделился семейным рецептом рождественского печенья

Кулинарный эксперт и ведущий программы «Ранок з Україною» (канал «Украина») Григорий Герман рассказал «ФАКТАМ», что в его семье принято готовить пряное печенье накануне католического Рождества. Причем в процессе принимают участие и дети — двое сыновей Григория и его супруги Ирины.

— Это, наверное, самое вкусное печенье, которое я когда-либо ел, — признался телеведущий. — Его аромат всегда возвращает меня в детство и дарит то самое новогоднее настроение. Кстати, готовить лакомство достаточно просто, его обожают дети, и уверен, оно станет настоящим украшением любого праздничного стола.

Рецепт пряного печенья Ингредиенты: мука — 600 граммов;

масло сливочное — 150 граммов;

сахар — 200 граммов;

яйца — 2 штуки;

яичные желтки — 2 штуки;

жидкий мед — 150 граммов;

молотая корица — 0,5 чайной ложки;

гвоздика — 0,5 чайной ложки;

сода — 1 чайная ложка;

сметана — 2 столовые ложки;

имбирь молотый — 1 чайная ложка. Для глазури: сахарная пудра — 1 стакан;

яичный белок — 2 штуки;

лимонный сок — 0,5 чайной ложки. Приготовление: Нужно просеять муку, добавить в нее соду, масло натереть на терке и все перемешать. Туда же вбить яйца, добавить желтки, сметану, сахар, корицу, гвоздику и мед, замешать тесто и оставить его в холодильнике на всю ночь. Стоит отметить, что это тесто может храниться в холодильнике около недели. Утром достать тесто, раскатать и вырезать фигурки. Выложить печенье на противень и выпекать при температуре 180 °C до золотистого оттенка. Проверять каждые 5 минут. А по готовности дать печенью остыть. Для глазури: хорошенько взбить белок, постепенно всыпая в образовавшуюся пену сахарную пудру и добавляя лимонный сок. Выложить ее в кондитерский мешок и украсить рождественское печенье.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» известный американский кондитер Елена Так рассказала о своем авторском печенье кукирунс, поделилась его рецептом и посоветовала, как украсить им елку.

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