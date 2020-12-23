Кондитер Елена Так: «Украсьте елку печеньем на тонких атласных лентах»

Зимние праздники уже не за горами. А вы знаете, что такое кукирунс? Нет? Это и неудивительно. Кукирунс — новая деликатесная разработка известного американского кондитера Елены Так. Это очень вкусное праздничное печенье! Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о ее потрясающе красивых тортах, которые достойны кулинарного «Оскара». Из шоколада она воссоздает фарфор, дерево, бумагу и любые другие фактуры. Сегодня в интервью «ФАКТАМ» Елена Так рассказала о своем авторском печенье кукирунс.

— Новый год — это всегда подведение итогов, построение планов на будущее, подарки, сюрпризы, которыми мы хотим удивить наших друзей и близких, — говорит Елена Так. — Так происходит и у меня. Я долго работала над созданием нового печенья под названием кукирунс. И вот наконец-то довольна результатом. Но сейчас все по порядку.

Кондитерский мир, казалось бы, изобрел уже все — и гурманов невозможно удивить уже ничем. Но мне очень хотелось изобрести что-то новенькое. Так родилась идея печенья кукирунс. Не ищете это слово в словаре, оно тоже новое, так я назвала свой новый продукт. Кукирунс — две тонкие печенюшки, соединенные между собой шоколадом. Поверхность верхнего печенья покрыта белым шоколадом с нанесением акварельного рисунка или шоколадной лепки.

Кукирунс - две тонкие печенюшки, соединенные между собой шоколадом

— Филигранная работа!

— Процесс занял немало времени, потому что мне нужно было разработать рецепт печенья достаточно крепкого, чтобы держало форму, и в то же время рассыпчатого и вкусного. Кроме того, требовалось создать идеальную формулу шоколада, покрывающего поверхность печенья, на которую наносится рисунок. В предварительных экспериментах рисунки расплывались по шоколаду, получались недостаточно четкими. Я могу описывать этот длительный процесс экспериментов и неудач довольно долго, но самое главное, победили упорство, работа без остановки и вера в свою идею — создать подарочное печенье, которое несло бы в мир радость и чувство праздника. Ведь сладости — лучший подарок для детей и взрослых.

— Рисунки на печенье интересно рассматривать в деталях.

— Мне очень повезло, что у нас сложился творческий союз с прекрасным художником из Англии Евгенией Имански и фотографом из Чехии Наташей Брин. Мы научились работать на расстоянии и за время пандемии нами создана коллекция наборов кукирунс на разные темы. Это и символика Нового года. 2021-й — год Быка, значит, он принесет нам надежность, решимость и уверенность в себе.

Еще одна тема — «Ангелы». Ее главный месседж: что бы ни случилось, какими бы ни были трудными времена, пусть крылья ангелов всегда охраняют вас от всех невзгод.

Печенье с ангелами содержит месседж: пусть крылья ангелов охраняют нас от всех невзгод

Вообще, печь домашнее печенье к Новому году и Рождеству — прекрасная семейная традиция. И пусть она появится в каждой семье! И не имеет значения какого возраста ваши дети, каждому найдется дело: кому печь, кому украшать, а кому просто наблюдать и радоваться, что вся семья собралась вместе. С удовольствием поделюсь в вами простым рецептом песочного печенья, которое украсит ваш праздничный стол или новогоднюю елку.

Новогоднее печенье Вам понадобится 200 г сливочного масла комнатной температуры, 1 яичный желток, 250 г муки, 120 г сахара и щепоточка ванилина. Муку и сахар смешать и добавить сливочное масло. Я смешиваю руками до однородной массы. Желток смешать с ванилином и добавить в тесто. Хорошенько все перемешать до однородной эластичной массы. Тесто раскатать толщиной примерно 1 см, новогодними формочками вырезать различные фигурки, поместить на противень. Если вы хотите использовать печенье для украшения елки, то не забудьте сделать дырочки для того, чтобы потом вдеть ленточку. Выпекать примерно 15 минут при температуре 180 градусов.

Праздничное печенье не только красивое, но и вкусное

— Как декорировать такое печенье?

— Украшать печенье можно сахарной глазурью. Рецепт простой: 175 г сахарной пудры смешать с одним яичным белком (предварительно яйцо хорошенько помыть), добавить чуточку лимонного сока. Полученную глазурь разделить на порции и окрасить в желаемые цвета пищевыми красителями или натуральными соками овощей.

— В какой пропорции добавляется натуральный сок, чтобы получить краситель?

— Количество сока будет влиять на окраску глазури: чем больше, тем ярче. Это на любителя. Попробуйте добавить чайную ложку и посмотреть результат. Но знайте, что чем больше сока в глазури, тем менее густой становится ваша глазурь, а это значит: надо добавить больше сахарной пудры. Регулируйте цвет на ваше усмотрение.

— Как долго хранится такое печенье?

— До месяца.

— И как же правильно его хранить?

— Его не нужно класть в холодильник. Можно хранить при комнатной температуре в контейнере для пищевых продуктов. Часть печенья советую развесить на елке. Особенно будут рады такому декору маленькие детки.

— На каких лентах лучше вешать печенье?

— Это дело вкуса и желания. Я люблю атласную тонкую ленту. Можно контрастную или в цвет декора печенья. Фантазируйте, пусть ваша елка будет самой красивой и оригинальной.

Елена Так: «Наступает время чудес, новогодних сказок, исполнения всех желаний»

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Я желаю всем оставаться людьми в любой ситуации, верить в себя, не терять веру в завтрашний день, верить только в хорошее. Нас же учили с самого детства, что добро всегда побеждает зло. И сейчас наступает время чудес, новогодних сказок, исполнения всех желаний. Пусть все ваши желания исполнятся!

Фото из альбома Елены Так

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