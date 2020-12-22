Кондитеры королевы Елизаветы показали, как сделать рождественский пряничный домик

На официальных страницах британской королевской семьи в соцсетях кондитеры королевы Елизаветы II показали, как сделать рождественский пряничный домик.

Для того чтобы приготовить тесто, нужно смешать килограмм муки, 14 граммов соды, 28 граммов измельченного имбиря, 14 граммов порошка корицы. Затем добавить 335 граммов холодного, нарезанного кусочками сливочного масла и продолжать перемешивать до появления крошек. Добавить в смесь 500 граммов коричневого сахара. А затем 140 граммов яиц и 175 граммов золотого сиропа (он готовится из воды, сахара и лимона и напоминает патоку).

Разделить тесто на две части, хорошо вымесить и плоско раскатать. Завернуть и поместить в холодильник на несколько часов. Затем раскатать слоем толщиной в 5 миллиметров и вырезать основные детали домика. Мелкие детали вырезают из пласта толщиной три миллиметра.

Детали поместить на противни и снова охладить перед выпечкой. Крупные печь в духовке при 165 градусов примерно 18 минут, мелкие — около 12.

Для глазури потребуется 1500 граммов сахарной пудры, 200 граммов яичных белков и 50 граммов лимонного сока. Просеять пудру и соединить с белками и соком лимона — сначала смешивать вручную, а затем миксером до появления выраженных пиков.

Украсить детали и соединить. Можно испечь также фигурки человечков, оленей и звездочки.

The full recipe for the house is on the Royal Family website: https://t.co/howvLG0TNh pic.twitter.com/T1wiy59kNf — The Royal Family (@RoyalFamily) December 22, 2020

Ранее, как писали «ФАКТЫ», королева Елизавета II поделилась в сети видеорецептом рождественского пудинга.

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