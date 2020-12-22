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Книга рецептов

Изумительный новогодний салат с лососем без майонеза

12:35 22 декабря 2020
Салат с лососем без майонеза

Салаты с майонезом, безусловно, вкусны. Но многие от него отказываются, так как этот соус очень калорийный. Останавливает и то, что в магазинном майонезе зачастую используются консерванты, а приготовить домашний майонез не все умеют.

Кулинар из Кривого Рога Элла Иванова советует заменить майонез сметанным соусом с чесноком.

— Этот салат сочный, нежный и ароматный, — говорит Элла Иванова. — И приготовить его несложно.

— Поделитесь рецептом?

— С удовольствием! Рецепт рассчитан на две порции.

Салат с лососем

Ингредиенты:

  • 1 картофелина;
  • 1 морковка;
  • 1 свекла;
  • 3 яйца;
  • зеленый лук;
  • 100 г соленого лосося.

Для заправки:

  • 3 столовые ложки сметаны;
  • соль;
  • 1 зубок чеснока;
  • перец.

Приготовление:

Готовим заправку. Чеснок измельчаем, соединяем со сметаной. Добавляем по вкусу соль и перец.

Овощи отвариваем и натираем на крупной терке. Яйца отвариваем. Отделяем белок от желтка. Натираем на терке. Лосось и лук нарезаем.

Выкладываем в такой последовательности: свекла (ее желательно немного отжать), картофель, лук, морковь, желток, белок, лосось. Каждый слой дополняем небольшим количеством соуса.

Даем салату немного пропитаться, поместив на полчаса в холодильник. И приятного аппетита!

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ» в канун Нового года?

— Удачи! А будет удача, будут и здоровье, и достаток.

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Фото из альбома Эллы Ивановой

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