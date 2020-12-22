Изумительный новогодний салат с лососем без майонеза
Салаты с майонезом, безусловно, вкусны. Но многие от него отказываются, так как этот соус очень калорийный. Останавливает и то, что в магазинном майонезе зачастую используются консерванты, а приготовить домашний майонез не все умеют.
Кулинар из Кривого Рога Элла Иванова советует заменить майонез сметанным соусом с чесноком.
— Этот салат сочный, нежный и ароматный, — говорит Элла Иванова. — И приготовить его несложно.
— Поделитесь рецептом?
— С удовольствием! Рецепт рассчитан на две порции.
Салат с лососем
Ингредиенты:
- 1 картофелина;
- 1 морковка;
- 1 свекла;
- 3 яйца;
- зеленый лук;
- 100 г соленого лосося.
Для заправки:
- 3 столовые ложки сметаны;
- соль;
- 1 зубок чеснока;
- перец.
Приготовление:
Готовим заправку. Чеснок измельчаем, соединяем со сметаной. Добавляем по вкусу соль и перец.
Овощи отвариваем и натираем на крупной терке. Яйца отвариваем. Отделяем белок от желтка. Натираем на терке. Лосось и лук нарезаем.
Выкладываем в такой последовательности: свекла (ее желательно немного отжать), картофель, лук, морковь, желток, белок, лосось. Каждый слой дополняем небольшим количеством соуса.
Даем салату немного пропитаться, поместив на полчаса в холодильник. И приятного аппетита!
— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ» в канун Нового года?
— Удачи! А будет удача, будут и здоровье, и достаток.
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Фото из альбома Эллы Ивановой249
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