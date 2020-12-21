Мандарины в коньяке – красиво, вкусно, ароматно
Ощущение зимних праздников складывается из аромата мандаринов, хвои, корицы, имбиря… Мандарины — непременный атрибут Нового года. Они есть либо на столе, либо ими украшена елка.
Кулинар из Кривого Рога Элла Иванова предлагает удивить родных и близких мандаринами в коньяке.
— Дорогие друзья, продолжаем готовиться к Новому году, — говорит Элла Иванова. — Мандарины в коньяке или в бренди — это вкусно, красиво и ароматно. Баночка с таким лакомством может стать прекрасным подарком.
— Какие мандарины выбрать?
— Они должны быть маленькие и сладкие.
— Поделитесь рецептом?
— Конечно!
Мандарины в коньяке
Ингредиенты:
- 300 г мандаринов;
- 50 г коньяка;
- специи, которые обычно используются для глинтвейна (по вкусу);
- 200 г сахара;
- 50 г воды;
- щепотка лимонной кислоты.
Приготовление:
Соединяем сахар и воду. Проварим 3−4 минуты.
Мандарины нарезаем на кружочки или разделяем на дольки и кладем в сироп. Специи и пряности добавляем по вкусу. Это может быть только корица.
Провариваем минут пять, главное — не переварить. Добавляем коньяк и лимонную кислоту. Прогреваем немного — не более 1 минуты.
Перекладываем в чистую и сухую баночку. И приятного аппетита!
— К слову, из сиропа можно приготовить коктейль или глинтвейн, — уточняет Элла Иванова.
— Можно ли коньяк заменить бренди?
— Почему нет?
— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?
— Здоровья и прекрасных праздников!
467
Читайте также: Очень простой и вкусный датский салат к Новому году и Рождеству
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter