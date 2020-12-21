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Книга рецептов

Мандарины в коньяке – красиво, вкусно, ароматно

12:00 21 декабря 2020
Мандарины в коньяке

Ощущение зимних праздников складывается из аромата мандаринов, хвои, корицы, имбиря… Мандарины — непременный атрибут Нового года. Они есть либо на столе, либо ими украшена елка.

Кулинар из Кривого Рога Элла Иванова предлагает удивить родных и близких мандаринами в коньяке.

— Дорогие друзья, продолжаем готовиться к Новому году, — говорит Элла Иванова. — Мандарины в коньяке или в бренди — это вкусно, красиво и ароматно. Баночка с таким лакомством может стать прекрасным подарком.

— Какие мандарины выбрать?

— Они должны быть маленькие и сладкие.

— Поделитесь рецептом?

— Конечно!

Мандарины в коньяке

Ингредиенты:

  • 300 г мандаринов;
  • 50 г коньяка;
  • специи, которые обычно используются для глинтвейна (по вкусу);
  • 200 г сахара;
  • 50 г воды;
  • щепотка лимонной кислоты.

Приготовление:

Соединяем сахар и воду. Проварим 3−4 минуты.

Мандарины нарезаем на кружочки или разделяем на дольки и кладем в сироп. Специи и пряности добавляем по вкусу. Это может быть только корица.

Провариваем минут пять, главное — не переварить. Добавляем коньяк и лимонную кислоту. Прогреваем немного — не более 1 минуты.
Перекладываем в чистую и сухую баночку. И приятного аппетита!

— К слову, из сиропа можно приготовить коктейль или глинтвейн, — уточняет Элла Иванова.

— Можно ли коньяк заменить бренди?

— Почему нет?

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Здоровья и прекрасных праздников!

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