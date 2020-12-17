Легкий рецепт рождественского закусочного торта

Рождество — любимый праздник детей и взрослых. Он ассоциируется с радостью и семейным уютом. О том, какими блюдами можно порадовать родных и близких, «ФАКТАМ» рассказала львовский кулинар Ирина Онишкевич.

— Рекомендую приготовить закусочный торт, — говорит Ирина Онишкевич. — Он понравится и взрослым, и детям. В основе — несладкие коржи и различные начинки — мясные, рыбные, овощные…

— Поделитесь рецептом?

— С удовольствием! Мы приготовим торт на основе морковного бисквита с добавлением в начинку кисломолочного сыра.

Закусочный торт Ингредиенты для бисквита (расчет на один бисквит, таких надо сделать два): мука — 200 г;

сахар — 70 г;

морковь — 130 г;

яйцо — 3 шт.

соль — 1 ч. л.;

разрыхлитель для теста — 1 ч. л.;

сода — ½ ч. л.;

уксус — 1 ст. л. Ингредиенты для крема: творог — 300 г;

майонез или сметана — примерно 4—5 ст. л.;

чеснок — 3−4 зубчика;

соль, специи по вкусу. Для перемазывания коржей можно использовать готовый сливочный сыр. Ингредиенты для крема, который используется для выравнивания: сливочный сыр — 250 г;

сливочное масло — 150 г;

соль по вкусу. Ингредиенты для начинки: ветчина — 250—300 г;

помидор — 2—3 шт.;

оливки — 200 г. Приготовление: Белки взбиваем до легких «облаков». Добавляем сахар и взбиваем до устойчивых пиков. Затем вводим желтки. Перемешиваем. Добавляем соль, разрыхлитель, соду, погашенную уксусом. Перемешиваем. Вводим муку, перемешиваем. Добавляем натертую на мелкой терке морковь. Перемешиваем. Выпекаем при температуре 160 градусов 40—45 минут до сухой шпажки. Таких бисквитов выпекаем два. Как только они остынут, каждый разрезаем пополам. Всего получится четыре коржа. Каждый корж смазываем кремом из творога (или готовым сливочным сыром), выкладываем ветчину, помидоры, оливки. Сверху покрываем кремом (сливочный сыр взбиваем миксером со сливочным маслом до однородного состояния, солим по вкусу), выравниваем и украшаем. Важно собирать и употреблять этот торт в день праздника. Бисквиты можно испечь за день до подачи торта.

— Как декорировать закусочный торт?

— Можно украсить его ломтиками сыра и колбасы, оливками, кружочками помидорами. Мне нравится, когда в декоре используются яркие цвета, в холодное время хочется ярких мотивов.

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Желаю всем крепкого здоровья, пусть мечты сбываются, а рядом всегда будут родные люди. И пусть вам все удается!

Фото из альбома Ирины Онишкевич

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